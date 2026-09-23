Inaugurado el nuevo pabellón multiusos del Campus de Ciencias del Deporte de San Javier

Inauguración del nuevo pabellón multiusos del Campus de Ciencias del Deporte de San Javier - CARM

SAN JAVIER (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, presidió este martes la inauguración del nuevo pabellón multiusos del Campus de Ciencias del Deporte de San Javier, acompañado por el alcalde, José Miguel Luengo, y el rector de la Universidad de Murcia (UMU), Samuel Baixauli.

Esta infraestructura ha supuesto una inversión de 2,7 millones de euros aportados en un 50% por la Comunidad, mientras que el Ayuntamiento de San Javier y la propia Universidad de Murcia han aportado un 25% cada uno, según ha informado la Comunidad.

López Miras aseguró que el crecimiento de las universidades públicas "es una prioridad y hoy se materializa en este nuevo pabellón", cuya construcción enmarcó en "las posibilidades que abrió el Plan Plurianual de Financiación de las Universidades Públicas de la Región".

El nuevo pabellón cuenta con 2.400 metros cuadrados y permitirá a más de 700 estudiantes de tres grados y otros tantos másteres realizar prácticas y mejorar su formación. Dispone de pista polideportiva, gimnasio, dos aulas y un espacio multiusos, y no sólo potencia la oferta académica de la Facultad de Ciencias del Deporte, sino que también libera espacios municipales para la práctica deportiva de los vecinos.

En su intervención, López Miras hizo referencia al buen momento que atraviesa el deporte regional y a los factores que están contribuyendo a esos éxitos, recordando que "esto no pasa porque sí", sino que tiene su origen en "la cantidad de extraordinarios técnicos con que contamos y la profesionalización en la formación que éstos reciben".

"Somos mejores desde que, gracias a la creación de la Facultad de Ciencias del Deporte, se apostó por la excelencia, y por una formación académica y cualificada en la que los egresados están desempeñando un papel clave en las instituciones, en los ayuntamientos, en las federaciones y en la formación de cualquier técnico", sostuvo.

Para el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte, Alejandro Sánchez Pay, la puesta en marcha de estas instalaciones supone una mejora directa de las condiciones en las que se desarrolla la actividad universitaria. "Nuestro título tiene una formación tan diversa como el tipo y número de instalaciones que se necesitan, y este pabellón llega para cubrir esas necesidades", afirmó.

Hasta ahora, el municipio de San Javier y sus clubes deportivos han cedido sus espacios deportivos para hacer posible la docencia universitaria, según ha precisado la UMU.

"El nuevo pabellón no sólo facilitará la funcionalidad de los estudios evitando mayores desplazamientos a nuestros estudiantes, sino que permitirá aumentar la calidad de la docencia y la investigación debido a la excelente calidad técnica que presentan las nuevas instalaciones", señaló Sánchez Pay.

CRECIMIENTO INVESTIGADOR

La nueva infraestructura llega en un momento de crecimiento de la Facultad de Ciencias del Deporte, que desde 2006 ha experimentado una evolución "significativa" de su actividad investigadora. Según el ranking de Shanghái, la Facultad ocupa el quinto puesto de España y se encuentra entre las 80 primeras instituciones del mundo en Ciencias del Deporte.

Además, dos de sus investigadores figuran en el ranking de Stanford que recoge al 2% de los científicos más influyentes del mundo. Para el decano, este crecimiento "tiene un gran mérito porque se ha producido con instalaciones limitadas y ha planteado también nuevos retos en materia de infraestructuras".

En este sentido, consideró necesario "continuar ampliando y mejorando los espacios destinados específicamente a investigación para poder desarrollar técnicas y sistemas de evaluación de vanguardia en Ciencias del Deporte".

El nuevo pabellón será de uso compartido entre la Universidad de Murcia y el Ayuntamiento de San Javier. Durante la mañana estará destinado a la actividad docente de la Facultad y, a partir de las 16.00 horas, podrá ser utilizado por el Ayuntamiento para los servicios deportivos municipales.