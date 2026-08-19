Incautan más de 1.000 litros de combustible almacenados irregularmente por una empresa náutica en La Manga

1111368.1.260.149.20260819110453 Sucesos.- Incautados mil litros de gasolina almacenados irregularmente por una empresa de alquiler de embarcaciones - GUARDIA CIVIL MURCIA

SAN JAVIER (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación 'Finexego', una investigación que ha culminado con la incautación de más de mil litros de combustible, almacenados de forma irregular por una empresa náutica, dedicada al alquiler de embarcaciones de recreo y motos acuáticas, ubicada en La Manga del Mar Menor, San Javier.

El titular de la empresa ha sido propuesto para sanción en virtud de la Ley 21/1992, de Industria; y de la Ley 4/2009, de protección ambiental integrada, por carecer de sistema de seguridad contra incendios, según han informado desde la Benemérita.

La investigación se inició cuando la Patrulla Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil, con sede en Cabo de Palos, averiguó que una empresa dedicada al alquiler de embarcaciones de recreo y motos náuticas, ubicada en La Manga del Mar Menor, San Javier, podía estar almacenando, sin control, grandes cantidades de combustible para abastecer su flota de naves.

Después de realizar numerosas vigilancias, los guardias civiles comprobaron cómo los depósitos de los barcos y motos se llenaban manualmente en el propio pantalán.

GASOLINERA FLOTANTE

Como resultado de la investigación se hallaron numerosas garrafas de gasolina en una furgoneta, estacionada junto al muelle, otras de gran volumen almacenadas en un garaje cerca de la empresa y una especie de gasolinera flotante, establecida en un arcón, en la zona de flotabilidad del pantalán, que servía para dar servicio a la flota de vehículos náuticos sin tener que desplazarse con ellos hasta las gasolineras.

Algunos de los depósitos y garrafas contaban además con mangueras dotadas de boquillas de llenado o pistolas, expresamente dispuestas para llenar los depósitos.

La inspección de esta mercantil permitió averiguar que el propietario no contaba con ningún tipo de licencia, expedida por la Dirección General de Industria y Minas, que autorizase el depósito y repostaje de las embarcaciones. Por todo ello, se han tramitado denuncias por presuntas infracciones a la Ley 21/1992, de Industria; y a la Ley 4/2009, de protección ambiental integrada, por carecer de un sistema de seguridad contra incendios.