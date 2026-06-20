El incendio de La Arboleja (Murcia) se da por estabilizado

Imagen de las tareas de extinción del incendio de La Arboleja - UDIF

MURCIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

A las 21.41 horas el director de extinción ha dado por estabilizado el incendio que, desde las 15.40 horas de esta tarde, ha afectado a terrenos de huerta en la pedanía murciana de La Arboleja.

Durante las labores de extinción han intervenido siete brigadas forestales de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (UDIF), así como seis medios aéreos: cuatro helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, un helicóptero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y un hidroavión enviado por Castilla-La Mancha.

También han participado 14 vehículos y 57 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, además de tres vehículos y ocho efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, procedentes de los parques de Alcantarilla y Molina de Segura.

El operativo ha contado igualmente con la colaboración de efectivos de Protección Civil y Policía Local de Murcia, Policía Nacional y Protección Civil de Alcantarilla.

Por su parte, la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 ha movilizado una Unidad Móvil de Emergencias que únicamente ha tenido que atender in situ a un bombero del Ayuntamiento de Murcia afectado por intoxicación leve por inhalación de humo.

Durante la noche permanecerán en la zona efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y dos vehículos de intervención rápida de la UDIF, que continuarán realizando labores extinción.