Un incendio calcina el jardín de Primavera dedicado a las Tres Culturas en la plaza de Europa de Murcia

Estado en el que ha quedado el jardín de Primavera de la plaza de Europa - STV

MURCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha calcinado casi por completo el jardín de Primavera dedicado a las Tres Culturas que, por motivo de las Fiestas de Primavera de Murcia, se había instalado en la plaza de Europa.

El incendio se produjo a la 1.36 horas de esta pasada madrugada, según han confirmado Bomberos de Murcia a Europa Press, quienes se desplazaron al lugar con un camión y seis efectivos.

"No se trata de otra cosa que de un acto vándálico", ha asegurado el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona. La Policía Nacional, según ha apuntado, está realizando una investigación para dar con el autor o autores de este hecho, con el apoyo de las cámaras de seguridad de la zona.

Este jardín, instalado en la parte superior de la plaza, estaba formado por una cruz cristiana, una estrella de David judía y una media luna islámica, que ha sido la única que ha sobrevivido al incendio.

POLÉMICA EN REDES

Este monumento floral ha generado polémica en redes sociales durante estas semanas. El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, José Mariano Orenes, a través de su cuenta de X, criticó el Lunes Santo, cuando estos jardines se empezaban a instalar que "en plena Semana Santa, el PP de Murcia decide diluir nuestras tradiciones y símbolos para no molestar a nadie". "Murcia no tiene que pedir perdón por ser lo que es", añadía.

A esta crítica se unía su compañero de partido Fernando Sánchez-Parra, que compartía una foto del jardín en la que había eliminado la estrella y la media luna, asegurado que "con Vox la plaza estaría así".

Por su parte, Falange de Murcia compartió una imagen en la que desplegó una pancarta delante del jardín, donde se podía leer: "Murcia Cristiana, ni judía ni mahometana".