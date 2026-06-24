Un incendio en una nave de Yecla deja seis heridos y moviliza a bomberos y tres helicópteros

Incendio declarado este miércoles en una nave del polígono industrial Las Teresas, en el municipio de Yecla - CEIS RM

YECLA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

Seis hombres, dos de ellos agentes de la Policía Local, han resultado heridos en un incendio declarado este miércoles en una nave del polígono industrial Las Teresas, en el municipio de Yecla, según ha informado el '1-1-2'.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido a partir de las 14.55 horas numerosas llamadas de alerta que daban cuenta de la magnitud del fuego en el recinto industrial, lo que ha motivado la activación inmediata de un dispositivo de seguridad y asistencia médica.

Para las tareas de control y extinción de las llamas han acudido en un primer momento dotaciones del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) procedentes de los parques de Yecla y Jumilla.

Ante la evolución de la situación, ha sido necesaria la incorporación posterior de efectivos de los parques de Cieza y Molina de Segura.

El operativo terrestre ha sumado un total de 19 profesionales y nueve vehículos especializados, en concreto un brazo de altura, cuatro camiones nodrizas y cuatro autobombas. Asimismo, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha sumado a las labores tres helicópteros, que trabajan en coordinación con los bomberos desde el aire.

La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 ha trasladado varias ambulancias a la zona para atender a las víctimas, todas ellas de sexo masculino.

Del total de heridos, cuatro han recibido asistencia médica 'in situ' por parte de los servicios sanitarios y no requirieron evacuación. Los otros dos han precisado traslado al Hospital Virgen del Castillo de Yecla.