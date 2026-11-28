MURCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las principales infecciones de transmisión sexual (ITS) alcanzaron en 2025 su cifra más alta de las dos últimas décadas en la Región de Murcia, con 831 casos de infección gonocócica, 794 de clamidia y 290 de sífilis, según los datos publicados este miércoles por el Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM).

La estadística de Enfermedades de Declaración Obligatoria de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, que recoge la serie histórica desde 2004, refleja un incremento sostenido de estas patologías en los últimos años.

En concreto, la infección gonocócica subió un 4,9% respecto a los 792 diagnósticos de 2024 y multiplica casi por 49 los 17 casos contabilizados en 2004, mientras que la sífilis encadena su segundo récord consecutivo tras pasar de 285 a 290 positivos en el último ejercicio.

Por su parte, las infecciones por Chlamydia trachomatis, incluidas en el registro autonómico desde 2021, crecieron un 11,8% interanual, desde los 710 casos de 2024 hasta los 794 del pasado año.

El informe sanitario muestra también máximos de la serie en la legionelosis, que se duplicó al pasar de 63 casos en 2024 a 143 en 2025, así como en el herpes zóster, con 7.464 diagnósticos frente a los 7.316 del año anterior.

Entre las enfermedades de transmisión alimentaria destacan igualmente los repuntes de la campilobacteriosis, que alcanzó los 1.991 casos (1.732 en 2024), y de la salmonelosis, con 1.128 afectados (815 el ejercicio previo), ambas en sus niveles más altos desde que se incorporaron a la tabla en 2021.

Por el contrario, la tosferina experimentó un descenso del 97,2% tras el brote epidémico de 2024 y pasó de 1.837 casos a 51 en 2025.

En cuanto a otras patologías vigiladas, la tuberculosis sumó 144 casos (114 en 2024), la enfermedad neumocócica invasora alcanzó los 181 (160 el año anterior) y el sarampión repitió los dos casos registrados en 2024. Asimismo, la rubéola, el tétanos, la poliomielitis y el carbunco no registraron casos en 2025.