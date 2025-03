INFO y Dirección de Seguridad alertan del riesgo para la seguridad de modificar Plan de Ordenación de Suelo Industrial

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Fomento (INFO) y la Dirección General de Seguridad y Emergencias han alertado al presentar alegaciones al plan del riesgo que podría suponer para la seguridad de las personas y de los bienes el modificar el Plan de Ordenación de Suelo Industrial.

Así lo ha detallado el consejero de Fomento, Jorge García, en la Asamblea Regional en respuesta a una interpelación de VOX sobre la paralización de dicho plan.

El avance de la modificación del plan de ordenación, publicado en 2024, es un documento inicial que marca el inicio de un complejo procedimiento administrativo con dos vertientes fundamentales: la urbanística y la medioambiental.

Según ha explicado el consejero, "este proceso debe superar hasta 11 trámites, de los cuales actualmente solo se ha alcanzado el segundo".

Entre las medidas propuestas en la modificación se encuentra la eliminación de determinados usos, suprimiendo la aplicación de usos comerciales complementarios a la actividad principal, así como los usos comercial y terciario, los centros de servicios y los equipamientos.

Además, se ha planteado una redefinición de la prescripción de la distancia mínima de 500 metros a los suelos calificados como no urbanizables y urbanizables sectorizados de uso residencial.

Ante estos cambios, el consejero ha explicado que tanto el INFO, como la Dirección General de Seguridad y Emergencias y el Ayuntamiento de Murcia han presentado alegaciones.

En ellas, han señalado que la propuesta no está suficientemente justificada en lo que respecta a la exclusión de usos comerciales dentro del modelo inicial.

Asimismo, han advertido que la eliminación de la actividad logística no sería procedente, ya que esta constituye un componente esencial del tejido industrial.

La diputada de VOX Virginia Martínez ha reprochado al consejero que el Gobierno regional "podría haber impulsado los trámites" de dicho plan para que solo tardara dos años, "y a final de legislatura hubiéramos tenido 140.000 hectáreas más de suelo industrial en la Región".

RECHAZO BIC CINE REX

Durante la sesión de control al consejo de Gobierno también se ha abordado, a instancias de Podemos, una cuestión sobre el rechazo a incoar el expediente para que el cine REX de Murcia sea declarado Bien de Interés Cultural.

Aquí, la consejera de Cultura, Carmen María Conesa, ha aludido a que este espacio es ya un bien que "tiene una figura de protección que impide cualquier alteración que afecte a su esencia".

No obstante, ha señalado que la decisión de que no sea declarado BIC "no es una decisión política", sino que está fundamentada en informes técnicos.

Conesa ha expuesto que los informes determinan que el cine REX "no reúne los valores de originalidad histórica, monumentalidad y excepcionalidad que exige la ley para ser catalogado de BIC y ha afirmado que el Gobierno regional "ha garantizado la protección del cine REX con la figura que garantiza la ley", pese a que Víctor Egío, de Podemos, ha puesto en cuestión que el cine no reúna las condiciones de originalidad histórica, singularidad y monumentalidad "un edificio que a primera vista ya impacta al vecino y al visitante; es el último cine histórico de Murcia. Esta es la historia de una extinción, así es como la ciudad de Murcia y la Región se van quedando sin su historia", ha advertido.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Popular ha formulado dos interpelaciones, una sobre la contratación del suministro de medicamentos exclusivos para determinadas patologías.

A esto, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha explicado que el 26 de septiembre el Consejo de Gobierno autorizó la adquisición de seis principios activos destinados para enfermedades oncológicas, procesos inflamatorios, enfermedades neurológicas o trastornos del crecimiento.

Según ha apuntado, uno de estos medicamentos se destina a enfermedades inflamatorias, cuya base es inmunológica "y ha conseguido una mayor eficacia en el caso de la artritis reumatoide", ha ejemplificado.

El consejero de Salud ha recordado que estos medicamentos están sujetos a una patente que "normalmente" la tiene un solo laboratorio. En ese sentido, el Servicio Murciano de Salud se garantiza el suministro de estos fármacos durante dos años y la posibilidad de prorrogar.

"El Servicio Murciano centraliza las compras y los adquiere de forma conjunta para todos los hospitales porque se había visto que hacerlo de forma individual era mucho más costoso", ha detallado.

Finalmente, la Consejera de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa, ha respondido a una pregunta también del PP en la que se ha inquirido por la subvención al CERMI para ayudar a jóvenes con discapacidad, como el plan Activa tu Ocio, que ha contado con una inversión de 60.000 euros.

Así, la consejera ha detallado que en el marco de este programa se permite que los jóvenes "puedan participar en entornos normalizados favoreciendo el intercambio de experiencias y la participación activa".

Conesa ha explicado que la segunda edición de este programa se desarrollará a través del CERMI y que durante este año se llevarán a cabo actividades por distintos puntos de la Región, como actividades ecuestres, talleres de fotografía, de realidad virtual o jornadas de juegos inclusivos, entre otras.