El Info refuerza la capacitación de las empresas para desarrollar software seguro dentro la nueva legislación europea

Imagen de la edición del año pasado del curso 'Programación segura: construyendo resiliencia cibernética' - CARM

MURCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info) refuerza la capacitación tecnológica del tejido productivo con la segunda edición del curso 'Programación segura: construyendo resiliencia cibernética', una acción de capacitación empresarial que ha completado todas sus plazas y que permitirá a 22 desarrolladores, responsables TIC y especialistas en seguridad informática adquirir conocimientos prácticos para crear software más seguro, resistente y adaptado a las nuevas exigencias europeas.

El director del Info, Joaquín Gómez, destacó que "la ciberseguridad ya no es una capa que se añade al final de un proyecto, sino una condición de partida para cualquier empresa que quiera competir en Europa". "La alta demanda de esta segunda edición demuestra que las empresas y los profesionales de la Región están entendiendo una nueva época en la que el software seguro será el que genere confianza, abra mercados y proteja mejor los activos digitales de las organizaciones", añade.

La capacitación, de 50 horas lectivas, está orientada a que los participantes aprendan a desarrollar aplicaciones y productos digitales incorporando la seguridad desde el primer momento. El curso aborda técnicas actuales de programación segura, identificación y corrección de vulnerabilidades reales, prevención de ataques y requisitos vinculados al nuevo marco europeo de ciberresiliencia, que convierte la seguridad digital en una obligación cada vez más relevante para fabricantes y desarrolladores.

La Ley de Ciberresiliencia de la Unión Europea establece que los productos con elementos digitales, como programas informáticos, aplicaciones o dispositivos conectados, deberán integrar requisitos de ciberseguridad durante todo su ciclo de vida. Esto implica que las empresas no solo tendrán que crear soluciones útiles e innovadoras, sino también productos capaces de resistir amenazas, recibir actualizaciones y reducir vulnerabilidades desde su diseño hasta su mantenimiento.

Gómez recordó que "desde CAETRA estamos impulsando capacidades que tienen aplicación directa en ámbitos estratégicos como la defensa, la seguridad o la reconstrucción, pero también en cualquier empresa que desarrolle productos digitales. Impulsar talento en programación segura es sembrar resiliencia empresarial, autonomía tecnológica y competitividad para la Región de Murcia", concluyó.