Informe favorable para que la Fiesta de la Vendimia de Jumilla sea declarada de Interés Turístico Nacional

Una imagen de archivo de la Cabalgata del Vino. - CARM

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), ha emitido el informe preceptivo necesario para completar el expediente que se presenta a la Secretaría de Estado de Turismo a fin de que la Fiesta de la Vendimia de Jumilla logre la Declaración de Interés Turístico Nacional.

Para ello, el Itrem ha acompañado y coordinado la memoria desarrollada por el Ayuntamiento de la localidad y la Federación de Peñas de la fiesta de la Vendimia. Toda esta documentación ha sido tramitada por el Ayuntamiento de Jumilla ante el Ministerio de Industria y Turismo.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, destacó que el apoyo de la Comunidad "facilitará el estudio del expediente por parte de la Secretaría de Estado de Turismo y contribuirá a agilizar su evaluación, tal y como ha ocurrido en ocasiones anteriores".

Entre los elementos que sustentan la originalidad y carácter diferenciador de esta celebración destaca la Pisa de la Uva y Ofrenda del Primer Mosto, con la que se obtiene simbólicamente el primer mosto del año en España; el protagonismo de las peñas como eje vertebrador de la celebración; la transformación de la ciudad en un gran escenario festivo en el que el visitante se convierte en parte activa de la fiesta, y la Gran Cabalgata del Vino, durante la que se llegan a repartir alrededor de 70.000 litros de vino.

Todo ello se completa con un amplio programa en el que confluyen patrimonio, folclore, gastronomía, música, tradición y cultura vitivinícola. El informe acredita también la capacidad de la fiesta para atraer importantes flujos turísticos y su creciente proyección exterior.

El expediente estima en casi 98.000 los visitantes que recibe Jumilla durante sus diez días de celebración, una cifra equivalente a más del triple de su población. Además, en 2025 se alcanzó el cien por cien de ocupación hotelera durante la Gran Cabalgata del Vino y el 90 por ciento durante el resto de la semana.

A estos factores se suma su fuerte arraigo social, reflejado en las 30 peñas y 2.175 peñistas contabilizados en 2025, así como la participación de la ciudadanía, su difusión en medios de comunicación de ámbito nacional, su presencia en internet y redes sociales y la disponibilidad de infraestructuras, alojamientos y servicios turísticos adecuados para atender la afluencia de visitantes.

Con la incorporación de la Fiesta de la Vendimia de Jumilla a esta categoría, la Región de Murcia contará con cinco Fiestas de Interés Turístico Nacional, sumándose a la de las Cuadrillas de Barranda, los Mayos de Alhama de Murcia, el Festival Internacional de Jazz de San Javier y las Fiestas de San Isidro Labrador de Yecla.