Informes médicos confirman que ningún paciente presenta complicaciones clínicas por implantes fuera de fecha

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - EUROPA PRESS

MURCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Consejería de Salud informó hoy de que ya ha concluido la segunda revisión individualizada de los pacientes intervenidos por el facultativo investigado, y que de esta se concluye que ninguno de ellos ha presentado complicaciones clínica derivadas de la implantación de una prótesis fuera de fecha o que no estuviera en óptimas condiciones.

Este análisis ha sido realizado por el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca para obtener toda la información de los pacientes objeto de la revisión.

El jefe del Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Consejería de Salud, el doctor Leandro Llopis, acompañado por el gerente y el director médico del Virgen de la Arrixaca, los doctores Amancio Marín y Carlos Pérez-Crespo, informaron de las novedades respecto a este asunto que investiga la Fiscalía.

La revisión se ha realizado en 375 pacientes intervenidos por el médico implicado en los supuestos hechos, y un total de 487 intervenciones con el objetivo de proteger su salud y verificar si se ha implantado material que no fuese adecuado.

El doctor Leandro Llopis ha destacado que "la primera y más importante conclusión es que ninguno de los pacientes examinados ha presentado complicaciones clínicas derivadas de un posible implante de material fuera de fecha".

El jefe de Servicio de Inspección ha informado de que del total de los partes revisados, se encontraron 16 que tenían etiquetas de prótesis caducadas en los partes de implante.

Concretamente, ha explicado, "en 13 casos se descartó que dichas prótesis fueran implantadas, según la información recogida en el informe de alta del paciente, y en las tres restantes, con la información actualmente disponible, no puede confirmarse que dicho material llegara realmente a implantarse".

Además, en el paciente inicial que se envió a Fiscalía tras analizar con detalle se ha descartado que fueran implantadas.

Los facultativos que han realizado las revisiones señalan que "no se ha identificado en los pacientes signos, hallazgo exploratorio, o patrón evolutivo que desde el punto de vista clínico pudiera considerarse específico o característico de la implantación de una prótesis caducada".

"Una vez descartadas consecuencias sobre la salud de las personas, tal y como se verifica en las investigaciones sanitarias internas realizadas, desde nuestro punto de vista, persiste la hipótesis principal de que estamos ante un presunto fraude económico que tiene como principal perjudicado al SMS", ha explicado el jefe de Inspección.

Tal y como pidieron hace unas semanas los profesionales del Virgen de la Arrixaca en un escrito, los representantes del centro hospitalario apelaron también a la responsabilidad y al rigor de quienes realizan manifestaciones públicas, "con el fin de evitar mensajes que puedan generar desconcierto o alarma injustificada en la población".

Por último, expusieron que la Administración regional "llegará hasta el final para que se restituya la cuantía económica que corresponda derivada de este fraude".