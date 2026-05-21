La instalación de cámaras de videovigilancia en las calles de Murcia comienza en el barrio de El Carmen

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia, Fulgencio Perona, ha realizado la primera visita para supervisar los puntos donde se instalarán las cámaras de videovigilancia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia, Fulgencio Perona, ha realizado este jueves la primera visita técnica en el barrio de El Carmen, para supervisar los espacios en los que se instalarán las nuevas cámaras de videovigilancia del municipio, con el objetivo de reforzar la prevención y la seguridad ciudadana en barrios y pedanías del municipio.

La visita ha contado con la participación del presidente de la Junta Municipal de El Carmen, Basilio Piñero, así como de mandos de Policía Local. Las cámaras se instalarán en puntos estratégicos como el Jardín Pedro Flores, uno de los puntos que más gente concentra del barrio, el Jardín de Floridablanca, y otras zonas consideradas prioritarias para mejorar la vigilancia y la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia, han explicado desde el Consistorio.

El barrio de El Carmen será el primero en iniciar este proceso de implantación de cámaras dentro del plan municipal 'Murcia Segura' que contempla la instalación de 1.330 nuevos dispositivos de videovigilancia en 267 puntos de todo el municipio, multiplicando por cuatro la actual red de seguridad existente.

En concreto, se habilitarán 12 puntos donde se colocarán entre 60 y 70 cámaras con una visión de 360º.

Las nuevas cámaras estarán conectadas al Centro de Coordinación de Policía Local y permitirán vigilancia en tiempo real las 24 horas del día. Además, contarán con tecnología de visión infrarroja y funcionamiento adaptado a cualquier condición de visibilidad, favoreciendo una actuación más rápida ante emergencias y reforzando el efecto disuasorio frente a actos vandálicos o delictivos.

Fulgencio Perona ha destacado que "El Carmen es una prioridad dentro de este gran proyecto de seguridad para el municipio, porque queremos que vecinos, comerciantes y familias puedan disfrutar de sus calles, jardines y espacios públicos con mayor tranquilidad y protección".

El edil ha señalado además que "este despliegue se está planificando de manera coordinada con Policía Local y las juntas municipales para adaptar cada instalación a las necesidades reales de cada entorno, garantizando una cobertura equilibrada y eficaz". La Delegación del Gobierno es el organismo que debe aprobar la propuesta una vez que cuente con los informes técnicos.

El plan 'Murcia Segura' forma parte de la estrategia municipal de modernización de los servicios de seguridad y emergencias, que incluye también nuevas infraestructuras, refuerzo de medios técnicos y humanos y la incorporación de nuevas herramientas para mejorar la protección y atención a los vecinos del municipio.