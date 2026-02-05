Las instalaciones deportivas del CEIP 'Severo Ochoa' de San Javier abrirá por las tardes y los fines de semana - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Las instalaciones deportivas del CEIP 'Severo Ochoa' de San Javier abrirán en horario de tarde y durante los fines de semana, según ha informado el concejal de Deportes, Sergio Martínez.

Personal del Polideportivo municipal se encargará de abrir y cerrar las instalaciones con un acceso independiente desde la calle con el horario que se determine, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

"Se trata de sacarle el mayor rendimiento a estas instalaciones deportivas y que puedan ser utilizadas por la gente del barrio", ha afirmado el alcalde, José Miguel Luego, que ha explicado que se pretende evaluar la experiencia para tratar de ampliar la iniciativa al resto de colegios, ampliando las posibilidades de practicar deporte en todos los barrios.

PLAN SOMBRA

Este anuncio lo han realizado durante la visita que han realizado junto a la concejala de Educación, María José Bernal al colegio para conocer el rendimiento de la cubierta de la pista deportiva, que ha estrenado este curso el centro a través del Plan de Sombra municipal, con una inversión de 140.000 euros.

Durante la visita, en la que han estado acompañados por el director del colegio, Juan Carlos Muñoz, también han comprobado el resultado de otras obras de mejora realizadas recientemente, como el arreglo de una parte del tejado para evitar filtraciones, y la sustitución de la escayola del techo y sistema eléctrico de dos aulas de infantil, que se ha realizado en los últimos días, ha explicado la concejala.

El director del centro ha subrayado la mejora que ha supuesto la cubierta de la pista, que facilita las clases de educación física evitando la exposición de los alumnos al sol especialmente en épocas de calor, entre otros usos y ha apuntado el buen resultado de la colaboración del Ayuntamiento y el centro.

Por su parte, el alcalde, José Miguel Luengo ha indicado que el Plan de Sombras para los colegios del municipio, empezó techando la pista del colegio de El Mirador, le siguió la de Severo Ochoa y le seguirá la del Fulgencio Ruiz, que ya se ha adjudicado.