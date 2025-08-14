Instruyen diligencias contra un varón por arrojar desde su coche un gato y atropellarlo hasta su muerte

MURCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto diligencias contra un hombre por arrojar presuntamente un gato desde su coche y después atropellarlo en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte en Murcia, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) iniciaron una investigación en la pedanía de La Tercia tras detectar la comisión de un grave hecho delictivo en el que se había causado la muerte de forma intencionada a un felino.

Los guardias civiles constataron que el conductor de un vehículo de gama alta había arrojado un gato desde el interior de su automóvil e, inmediatamente después, había pasado por encima del animal en repetidas ocasiones, lo que acabó con la vida del felino.

Fruto de la investigación y gracias a la colaboración ciudadana, los guardias civiles localizaron al presunto autor de los hechos en Torrevieja (Alicante), donde ha sido investigado y se le han instruido diligencias como presunto autor de un delito contra los animales.