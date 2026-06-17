El Intelligent Community Forum homenajea el legado de José Ballesta por el impulso a Murcia como ciudad inteligente - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conferencia internacional del Intelligent Community Forum (ICF), celebrada en Maastricht (Países Bajos), ha rendido un homenaje al legado del exalcalde de Murcia José Ballesta, fallecido el pasado 19 de mayo, por su labor como impulsor del modelo de ciudad inteligente en Murcia.

El reconocimiento pone en valor una estrategia que utiliza la innovación y la tecnología para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía, según ha informado el Ayuntamiento.

Este homenaje coincide con la designación de Murcia como una de las 'Smart21 Communities of 2026', una distinción que sitúa al municipio entre las 21 comunidades más innovadoras del mundo tras competir con más de 300 candidaturas de cinco continentes.

El jurado internacional ha destacado el modelo murciano por entender la tecnología como una herramienta al servicio de las personas y de la modernización de la administración.

Entre los motivos del galardón sobresalen hitos como el desarrollo del primer ayuntamiento electrónico de España, la implantación de un modelo público de inteligencia artificial sobre infraestructura propia, el impulso al vehículo eléctrico y el liderazgo en la captación de fondos europeos para proyectos urbanos.

Asimismo, el organismo reconoce iniciativas ciudadanas como las plataformas MiMurcia y TuMurcia, la digitalización de los servicios públicos y la gestión del agua.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha afirmado que este galardón es un reconocimiento "a la visión que José Ballesta impulsó durante años y a una forma de entender la innovación desde el servicio público".

El edil ha recordado que el proyecto se basa en el trabajo colaborativo con universidades, empresas y el tejido social, y ha subrayado que "Murcia nunca ha querido competir con las grandes ciudades por tener más tecnología, sino por demostrar que la tecnología puede ser una herramienta útil para resolver problemas reales".