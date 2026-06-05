Intercepan a dos individuos a bordo de un deportivo después de robar en un restaurante de La Manga

Uno de los detenidos - GUARDIA CIVIL

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres 27 y 44 años, vecinos de Cartagena y con un abultado historial delictivo, como presuntos autores del robo en un restaurante de La Manga del Mar Menor, tras interceptarlos a bordo de un vehículo deportivo.

La actuación, en el marco del 'Plan comercio seguro', arrancó cuando el Instituto Armado recibió un aviso en el que se informaba de un robo en curso en un establecimiento costero de Cartagena, según ha informado la Benemérita.

Las patrullas desplazadas al lugar pudieron interceptar el vehículo en el momento en que emprendía la huida. Dentro del coche, en el que viajaban dos individuos, los agentes hallaron una tablet de la que los sospechosos no supieron dar razón.

Los agentes comprobaron que el dispositivo electrónico había sido sustraído del restaurante donde se había producido el robo, y que el coche en el que los dos detenidos circulaban, un turismo deportivo de gama alta, se encontraba en situación de baja, por lo que fue incautado.