Interceptadas 5 pateras con 109 inmigrantes a bordo este fin de semana en aguas de la Región de Murcia

Archivo - Imagen de archivo de un dispositivo de Cruz Roja habilitado para recibir a los inmigrantes llegados en patera a la costa de la Región - CRUZ ROJA - Archivo

MURCIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han interceptado este fin de semana en la costa de la Región de Murcia cinco pateras con un total de 109 inmigrantes a bordo, 13 de ellos menores de edad, todos en aparente buen estado de salud.

En concreto, este sábado fueron localizadas tres embarcaciones, dos en San Pedro del Pinatar y una en Águilas, con un total de 51 personas, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno.

Este domingo fueron interceptadas dos pateras más, una en Cartagena con 15 inmigrantes --una de ellas mujer-- y otra en Águilas con 43 --dos mujeres y 13 menores de edad, entre ellos--.

Todos los inmigrantes, de supuesta nacionalidad argelina, fueron atendidos por Cruz Roja y trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Cartagena, donde fueron entregados a Policía Nacional.