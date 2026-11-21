MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Esta pasada madrugada, a la 1.45, ha sido detectada una embarcación a 21,87 millas náuticas al sureste del Monte de las Cenizas, en aguas de Cartagena, según han informado a Europa Press desde la Delegación del Gobierno.

Siguiendo el protocolo habitual, se ha monitorizado su trayectoria y activado un dispositivo para interceptarla y localizar a sus ocupantes.

A bordo viajaban 47 personas migrantes (39 varones, una mujer y siete menores varones).

Uno de los varones adultos ha sido trasladado al Hospital Santa Lucía para ser valorado por el equipo médico, debido a unos cortes en el costado. Todas las personas localizadas serán puestas a disposición de la Policía Nacional. Asimismo, se iniciarán los correspondientes expedientes de devolución.