Interceptan en la A-7 a un conductor que circuló más de dos kilómetros en sentido contrario

Archivo - Muere atropellado un peatón mientras transitaba por la autovía A-31 en Almansa (Albacete) - GUARDIA CIVIL - Archivo

El varón, que presentaba evidentes síntomas de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, se negó a hacerse la prueba

TOTANA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha interceptado a un conductor por circular con su vehículo durante más de 2 kilómetros en sentido contrario por la autovía A-7 a su paso por el término municipal de Totana (Murcia), según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Al conductor, de 51 años, nacionalidad boliviana y vecino de Lorca, se le atribuye la presunta autoría de delitos contra la seguridad vial, por conducción temeraria y por negarse a realizar las pruebas de alcoholemia.

Los hechos tuvieron lugar en la autovía A-7 (Algeciras-Tarragona), a su paso por Totana, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Lorca que prestaba servicio en un vehículo oficial camuflad, observó la circulación de un turismo en sentido contrario.

Ante esta situación de grave riesgo para la seguridad vial, los agentes activaron el Protocolo de Regulación ante la Circulación de Vehículos en Sentido Contrario en Vías Desdobladas.

Así, los guardias civiles optaron por adelantar su marcha, estacionar el coche oficial en un lugar seguro y cruzar a pie la mediana para advertir a los conductores que circulaban correctamente de que un vehículo se aproximaba en sentido contrario.

Con esta actuación también se consiguió dar el alto al infractor, un varón que presentaba evidentes síntomas de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, por lo que fue informado de la obligación legal de someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas.

El conductor, pese a ser advertido de que esta negativa constituía un delito, se negó, por lo que resultó investigado como presunto autor de los delitos de conducción temeraria y por negarse a realizar las pruebas de alcoholemia.

En los cerca de dos kilómetros que duró su conducción hasta que fue interceptado por la Guardia Civil se recibieron cerca de 20 llamadas de usuarios de la vía que alertaban de esta incidencia.

La Guardia Civil de la Región de Murcia agradece la colaboración ciudadana y hace un llamamiento para que, ante situaciones de elevada peligrosidad, se avise de inmediato a los teléfonos 112 (emergencias) o 062 (Guardia Civil), para que se pueda actuar con rapidez y evitar accidentes de consecuencias graves.