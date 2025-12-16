Intervenidas casi 100 cajetillas de tabaco en un operativo en los accesos al puerto de Cartagena (Murcia)

1036493.1.260.149.20251216121117 Imagen del dispositivo desplegado por Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en el exterior de los recintos portuarios de la dársena de Escombreras, en Cartagena - GUARDIA CIVIL

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido cerca de 100 cajetillas de tabaco de contrabando en el exterior de los recintos portuarios de la dársena de Escombreras, en el puerto de Cartagena (Murcia), según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

El dispositivo, que ha contado con la colaboración de la Policía Portuaria de la Autoridad Portuaria de Cartagena, se ha saldado con la extensión de diez actas de denuncia por tenencia de sustancias estupefacientes y armas prohibidas y por contrabando.

Las infracciones están recogidas en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, el Reglamento General de Circulación (Tráfico) y la Ley de Reprensión del Contrabando.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal y Fronteras, Seguridad Ciudadana y Servicio Cinológico y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, con la colaboración de una unidad de drones y de la Administración de Aduanas e II.EE. de Cartagena, y ha contado con el apoyo de la Policía Portuaria.