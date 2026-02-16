Intervienen en el mercadillo de Puerto de Mazarrón más de 400 objetos falsificados por valor de 116.000 euros

Un agente de la Patrulla de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil inspecciona piezas expuestas en un puesto de venta ambulante del mercadillo de Puerto de Mazarrón, en Mazarrón (Murcia) - GUARDIA CIVIL

MAZARRÓN (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha intervenido en un puesto ambulante del mercadillo semanal de Puerto de Mazarrón, en Mazarrón, unos 400 artículos falsificados, entre los que figuraban piezas de joyería, relojes y carteras, valorados en unos 116.000 euros, según ha informado la Benemérita.

La Patrulla de Fiscal y Fronteras ha investigado a la persona que regentaba el puesto, a la que se han instruido diligencias como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial.

Las actuaciones se iniciaron el pasado fin de semana, cuando especialistas en Resguardo Fiscal y de Fronteras realizaron un dispositivo preventivo de inspección en el citado mercadillo.

En uno de los puestos, los guardias civiles comprobaron que se encontraban expuestos para la venta centenares de productos de joyería y marroquería, lo que les llamó la atención por su bajo precio de venta a pesar de tratarse de reconocidas marcas.

Los especialistas también detectaron que los acabados de los productos eran muy irregulares y carecían del etiquetado que suelen llevar las marcas originales, y de que los logotipos, símbolos o dibujos que reproducían eran de baja calidad.

Los guardias civiles contabilizaron, expuestas a la venta, cerca de 300 piezas de joyería --pendientes, anillos, pulseras y colgantes--, más de medio centenar de relojes y una veintena de carteras de lujo expuestas, cuyo valor podría alcanzar los 116.000 euros.

Los guardias civiles culminaron la actuación con la investigación de la persona que regentaba el punto de venta ambulante, a la que se le ha instruido diligencias como presunta autora de delito contra la propiedad industrial.