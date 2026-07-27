Una investigación de la UMU permite reducir de semanas a horas la síntesis de moléculas complejas

Flabio Juliá junto a su equipo de investigador - UMU

MURCIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una investigación liderada por la Universidad de Murcia (UMU) ha desarrollado un nuevo método de síntesis química basado en el uso de hierro que permitirá acelerar el descubrimiento de fármacos al simplificar la preparación de moléculas candidatas y reducir los tiempos necesarios para su obtención.

El trabajo, dirigido por el investigador de la Facultad de Química Fabio Juliá Hernández, ha sido publicado en la revista científica Journal of the American Chemical Society (JACS), considerada una de las publicaciones de mayor prestigio internacional en el ámbito de las ciencias químicas, según ha informado la UMU.

La investigación describe un procedimiento que permite unir de forma directa determinados componentes moleculares mediante un catalizador de hierro, el metal más abundante de la Tierra, lo que facilita la obtención de compuestos utilizados en la fabricación de medicamentos, fragancias o productos agroquímicos de una forma más económica, eficiente y sostenible.

Según ha explicado Juliá Hernández, este avance permite ensamblar moléculas "de una manera que no era posible hasta ahora", utilizando componentes accesibles para generar estructuras complejas de forma rápida. "Una síntesis que antes duraba semanas, ahora se podrá conseguir en una tarde", ha señalado.

La tecnología desarrollada se basa en la fotocatálisis por ferrioxalato, un sistema que emplea la luz visible como fuente de energía para producir moléculas complejas a partir de materias primas, reduciendo el coste y el impacto ambiental respecto a otros procesos industriales.

La aplicabilidad del método ha sido validada por la farmacéutica AstraZeneca en sus laboratorios de Gotemburgo (Suecia), donde se ha utilizado para obtener derivados de compuestos en investigación destinados al tratamiento del cáncer colorrectal y al desarrollo de antivirales frente al dengue y el SARS-CoV-2.

Según la UMU, los resultados también demuestran la compatibilidad del procedimiento con tecnologías de química de flujo, lo que facilitaría su implantación a escala industrial.

El proyecto ha contado con financiación del Consejo Europeo de Investigación (ERC), la Agencia Estatal de Investigación y la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.