Investigado un conductor tras provocar un accidente en la A-30 mientras circulaba en sentido contrario y ebrio

Vehículo accidentado - GUARDIA CIVIL

ALCANTARILLA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha investigado a un conductor como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial tras provocar un accidente cuando circulaba en sentido contrario y bajo los efectos del alcohol por la autovía A-30, a su paso por el término municipal de Alcantarilla.

Los hechos ocurrieron pasadas las diez de la noche, momento en el que se alertó de una colisión entre dos vehículos en la citada vía, según ha informado la Benemérita.

Agentes del Destacamento de Tráfico de Murcia acudieron al lugar y sometieron al conductor kamikaze a las pruebas de alcoholemia, en las que arrojó un resultado de 0,85 y 0,84 mg/l en aire espirado, más del triple del límite máximo permitido (0,25 mg/l).

Al varón se le atribuyen presuntos delitos por conducción temeraria y por superar la tasa de alcohol permitida. El Código Penal contempla para estas infracciones penas de prisión, multas y la privación del derecho a conducir vehículos a motor.