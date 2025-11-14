El investigador de la UMU Pablo Pelegrín, entre los científicos más influyentes del mundo, según Clarivate 2025

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Inmunología de la Universidad de Murcia (UMU) e investigador del Instituto Murciano de Investigación Biomédica (IMIB) Pablo Pelegrín ha sido incluido en el prestigioso ranking internacional Highly Cited Researchers 2025, elaborado por Clarivate Analytics. Esta clasificación identifica al 1% de científicos más citados del mundo, reconociendo así el impacto global y la influencia de su producción investigadora.

Pelegrín lidera un grupo de investigación centrado en el estudio de los mecanismos moleculares que regulan la inflamación, especialmente los inflamasomas, sensores celulares del sistema inmunitario que detectan señales de peligro y activan respuestas inflamatorias. Sus investigaciones han permitido entender cómo estos complejos participan en múltiples enfermedades y han abierto nuevas vías para el desarrollo de herramientas clínicas y terapias innovadoras, según informaron fuentes de la universidad en una nota de prensa.

Entre sus contribuciones más relevantes se encuentran la caracterización de la piroptosis -un tipo de muerte celular inflamatoria-, el descubrimiento de inflamasomas extracelulares como señales de alarma, y el desarrollo de fármacos inhibidores de NLRP3, implicado en enfermedades inflamatorias crónicas.

También ha impulsado la creación de la spin-off Viva in vitro diagnostics, es decir, una iniciativa empresarial surgida desde la universidad con el objetivo de transferir a la sociedad los resultados de la investigación, en este caso orientada al diagnóstico clínico de procesos inflamatorios.

Con más de 150 publicaciones científicas, más de 13.000 citas, y más de 11 millones de euros en financiación obtenida en convocatorias competitivas, incluidos prestigiosos proyectos europeos como ERC, EIC o H2020, Pablo Pelegrín se ha consolidado como un referente internacional en su campo.

Su liderazgo se extiende también a la coordinación de redes científicas, como la Red Española de Investigación en Inflamasomas.