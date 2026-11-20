El catedrático de Química Inorgánica de la UMU José Ruiz López recibe la insignia como Académico de Número de la ACCRM - ORIÓN COMUNICACIÓN Y CIENCIA

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación de la Universidad de Murcia (UMU), liderado por el catedrático de Química Inorgánica José Ruiz López, ha desarrollado nuevas familias de complejos de iridio (III) activables con luz roja para visualizar y destruir células cancerígenas resistentes a las terapias convencionales.

Según han informado fuentes de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia (ACCRM), Ruiz López presentó los avances de esta línea de trabajo, desarrollada junto a su equipo de la UMU y el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB), durante su discurso de ingreso como Académico de Número en la institución, titulado 'La alquimia de la luz: del iridio a nuevas terapias contra el cáncer hipóxico'.

"Hoy vamos a hablar de la luz que cura. Con terapia fotodinámica, empleando luz e iridio, podremos visualizar y destruir células cancerígenas resistentes a las terapias convencionales. Además, nos permitirá aplicar una irradiación selectiva del tejido diana, protegiendo al tejido sano y reduciendo los efectos secundarios", ha señalado el catedrático cartagenero en su intervención.

La investigación parte de la terapia fotodinámica (PDT), una estrategia que emplea sustancias fotosensibilizadoras activadas con una longitud de onda determinada para generar especies reactivas de oxígeno (ROS) que destruyen las células tumorales. A diferencia de la quimioterapia convencional, este método concentra la acción terapéutica en las zonas irradiadas.

Para superar el obstáculo que supone la falta de oxígeno en las regiones hipóxicas de los tumores sólidos --donde la eficacia de los fotosensibilizadores habituales cae--, el grupo ha diseñado complejos de iridio que actúan mediante mecanismos fotoquímicos menos dependientes del oxígeno y activables con luz roja, lo que permite una mayor penetración en los tejidos.

El acto solemne de ingreso en la ACCRM se celebró en el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia bajo la presidencia del director general de Universidades e Investigación, Antonio Caballero, y del presidente de la Academia, Ángel Ferrández, quien impuso la insignia al nuevo académico, que ocupará el sillón que perteneció a su maestro, el profesor Gregorio López.

Tras su ponencia, el discurso de contestación corrió a cargo de la secretaria general de la ACCRM, Isabel M. Saura, quien repasó la trayectoria docente e investigadora de Ruiz López desde sus inicios en la química de coordinación hasta su consolidación como referente en química bioinorgánica medicinal, y destacó su liderazgo y rigor tras más de cuatro décadas de carrera.

Nacido en Cartagena en 1960 y vinculado a la UMU desde 1982, José Ruiz López fundó en 2007 el Metallodrugs Discovery Group. Es autor de 145 publicaciones científicas con cerca de 6.000 citas, ha dirigido 15 tesis doctorales --con otras cuatro en curso-- y presidió la Asociación Española de Bioinorgánica (2017-2022) y la Sección Territorial de Murcia de la Real Sociedad Española de Química (2018-2026), además de recibir en 2025 el premio 'Unidos Contra el Cáncer' de la AECC en la Región de Murcia.