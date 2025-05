Investigadores de la UMU participan en la 19ª Bienal de Arquitectura de Venecia

MURCIA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) participa, a través de sus investigadores Gabriela Amorós, ilustradora científica y paleoartista, y José Carrión, profesor de la Facultad de Biología, en la 19ª edición de la Bienal de Venecia de Arquitectura, que acoge la ciudad italiana del 10 de mayo al 23 de noviembre de 2025.

En el marco de un proyecto coordinado desde la Universidad de Cantabria por la investigadora Ana Belén Marín-Arroyo, y en el que participa también Federica Crivellaro, de la Universidad de Cambridge, presentarán 'Out of Cave', según informaron fuentes de la UMU en un comunicado.

Se trata de una exposición inmersiva que explora las conexiones entre la alimentación, cultura, medio ambiente y sostenibilidad y se basa en investigaciones científicas de los proyectos ERC Subsilience y HOMEDSCAPE --Agencia Estatal de Investigación, que lidera el investigador José Carrión--.

Para Amorós y Carrión, la exposición simboliza "la capacidad de adaptación que fue crucial para la expansión y supervivencia humana, resaltando el papel vital de la biodiversidad en nuestro éxito evolutivo".

"Por contraste, la alimentación moderna, impulsada por la industrialización, nos está alejando de los paisajes naturales, facultando la sobreexplotación de los recursos y poniendo en peligro la biodiversidad esencial para nuestro futuro", han argumentado.

RESPUESTA A LA CRISIS CLIMÁTICA

La instalación llevará a los visitantes de la Bienal de Arquitectura de Venecia a un viaje íntimo al pasado de la humanidad, invitando a reflexionar sobre la forma de vivir. Inspirada en la alegoría de la caverna de Platón, la exposición contrasta la realidad con la ilusión del progreso.

'Out of the Cave', seleccionada entre más de mil propuestas internacionales y que será una de las pocas representantes españolas en Venecia, supone una apuesta interdisciplinar que invita a mirar al pasado como fuente de soluciones para la crisis climática y avanzar en la sostenibilidad de los recursos del planeta.

EL ARTE Y LOS 17 ODS

Investigadora especializada en la reconstrucción de paisajes prehistóricos, paleoarte, ilustración científica, estudios de teoría estética, didáctica a través del arte, transferencia y sinergias de trabajo entre arte y ciencia, Gabriela Amorós ya ha participado en exposiciones en el marco del proyecto ODSesiones de la UMU, que sensibiliza y conciencia sobre la importancia de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la sostenibilidad en su triple vertiente medioambiental, social y económica.

De hecho, Amorós participó recientemente a través de sus exposiciones 'Matrices: alumbrando la Naturaleza a través de la Feminidad, el Arte y la Ciencia', en ODSesiones, una iniciativa que lidera el vicerrector de Responsabilidad Social y Cultura, Longinos Marín.

AMENAZA A LA BIODIVERSIDAD

"Tendemos puentes entre el conocimiento de la Prehistoria y los desafíos contemporáneos de la Agenda 2030", ha detallado Carrión.

La obra muestra cómo los restos arqueológicos dejados por grupos humanos en las cuevas --huesos, herramientas, polen fosilizado y ADN-- permiten reconstruir ecosistemas desaparecidos y revelar cómo los primeros seres humanos diversificaron sus dietas y modos de vida para sobrevivir en condiciones extremas.

"De este modo, 'Out of the Cave' explora cómo desde siempre la alimentación, la cultura, el medioambiente y la sostenibilidad están profundamente interconectados", ha añadido Carrión, quien ha criticado que los sistemas industriales actuales "nos han alejado de la naturaleza y amenazan la biodiversidad".