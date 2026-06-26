Investigados dos hombres por usar en Cataluña una tarjeta clonada a un vecino de Yecla mediante un 'malware'

Un agente de la Policía Nacional trabaja en la investigación - POLICÍA NACIONAL

YECLA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha investigado e identificado a dos hombres como presuntos autores de un delito de estafa, tras ser considerados los responsables de haber clonado una tarjeta bancaria mediante ardides informáticos a un vecino de Yecla (Murcia) y realizar con ella hasta siete cargos fraudulentos en Cataluña que sumaban una cantidad próxima a los 2.000 euros.

Tras su plena identificación, uno de los presuntos autores ha sido localizado y detenido en Barcelona, donde ha quedado a disposición judicial, mientras que la investigación continúa abierta para tratar de localizar y detener al segundo implicado, según ha informado el Cuerpo en un comunicado.

La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por el propio perjudicado en las dependencias de la Policía Nacional de Yecla, en la que informaba de la existencia de diversos movimientos y cobros no autorizados en su cuenta a través del uso de una de sus tarjetas.

Las pesquisas desarrolladas por los agentes de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia permitieron comprobar que los pagos ilegales habían sido efectuados por dos individuos de manera consecutiva en siete establecimientos comerciales ubicados en territorio catalán.

Según apuntan los investigadores, el origen del fraude radica en una infección por 'malware' o software malicioso.

Los indicios recabados señalan que la tarjeta de la víctima fue clonada después de que esta pinchara en un enlace fraudulento alojado en una conocida red social.

Esta acción automatizada permitió a los ciberdelincuentes infectar el terminal telefónico del denunciante, tomar el control del dispositivo y extraer los datos bancarios y credenciales necesarias para poder replicar la tarjeta física y ejecutar las compras ilícitas.

A raíz de este suceso, la Policía Nacional ha recordado una serie de pautas de seguridad para evitar la clonación de tarjetas y los fraudes digitales.

Entre los consejos destacan la importancia de no descuidar nunca la tarjeta, revisar el estado de los cajeros automáticos antes de operar, verificar el saldo de las cuentas asiduamente y configurar alertas de uso inmediatas en el teléfono móvil, además de extremar la precaución al introducir el número PIN y no facilitar jamás los datos bancarios a terceros.