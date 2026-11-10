Investigan a diez operarios por la apropiación de 800 kilos de cobre de un centro de salud de Alicante

1132452.1.260.149.20261110115533 Instalaciones del centro de salud de donde robaron el material - GUARDIA CIVIL

Un inusual volumen de tuberías de cobre en un centro de gestión de residuos de Caravaca de la Cruz dio inicio a la investigación

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha investigado a diez operarios de una empresa de Caravaca de la Cruz (Murcia) como presuntos autores de un delito continuado de apropiación indebida de cerca de 800 kilos de cobre procedentes de la renovación de un centro de salud en Alicante, en el marco de la operación 'Ecopinwi'.

La investigación arrancó durante una inspección rutinaria de los equipos ROCA en un centro de gestión de residuos metálicos en Caravaca de la Cruz, donde los agentes detectaron un volumen inusual de tuberías de cobre, equipos de refrigeración y cableado industrial.

Las gestiones permitieron averiguar que los materiales pertenecían a las obras de remodelación de un centro de salud unicado en Alicante, ejecutadas por una empresa concesionaria con sede social en la localidad caravaqueña.

Según se desprende de la investigación, los trabajadores de la mercantil se apropiaron presuntamente del cobre de forma sistemática y trasladaron el material en varias tandas a la chatarrería sin el conocimiento de la firma contratista, que únicamente recibía las estructuras de gran tamaño requeridas de grúas pesadas.

Los investigados vendieron presuntamente las piezas metálicas como chatarra y se repartieron un beneficio superior a los 4.000 euros antes de la conclusión de las diligencias policiales.