Investigan a dos jóvenes por tenencia y difusión de imágenes sexuales de una mujer cuando era menor - GUARDIA CIVIL MURCIA

MURCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha investigado a dos jóvenes, de 25 y 26 años y vecinos de Málaga, como presuntos autores de delitos de revelación de secretos y de tenencia y difusión de pornografía infantil, en el marco de la operación 'Yokais'.

La investigación se inició tras la denuncia de una joven que detectó la publicación en páginas web de acceso público de vídeos en los que aparecían imágenes suyas de índole sexual. Los agentes determinaron que algunos de los vídeos correspondían a momentos en los que la denunciante era menor de edad, según ha informado la Guardia Civil.

Los investigadores identificaron al presunto responsable de la difusión, un joven de 25 años que había sido pareja sentimental de la denunciante. Las pesquisas permitieron determinar que habría realizado conductas similares con, al menos, otras seis mujeres con las que también mantuvo una relación sentimental.

A raíz de la investigación, las diligencias fueron presentadas ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, al quedar los hechos encuadrados en el ámbito de la violencia de género.

La Guardia Civil también investiga a un segundo joven, de 26 años, al que el primero habría enviado los vídeos, por un presunto delito de tenencia de pornografía infantil.

Los agentes lograron preservar los archivos que permanecían disponibles en Internet antes de que fueran eliminados y se incautaron de un teléfono móvil que será sometido a análisis técnico para determinar el alcance de la actividad investigada y localizar, en su caso, a otras posibles víctimas.

La investigación continúa abierta.