MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha investigado a una mujer de 21 años, vecina de Cieza, como presunta autora de los delitos de hurto y estafa. Presuntamente, habría aprovechado que un vehículo se encontraba abierto para sustraer un monedero de su interior y utilizar posteriormente las tarjetas bancarias para realizar compras de forma fraudulenta.

La investigación se inició cuando un vecino de Cieza denunció el robo de varias tarjetas bancarias del interior de su vehículo. Guardia Civil indagó en torno a los movimientos financieros que, desde esa fecha, se habían realizado con las tarjetas, lo que permitió comprobar que, poco después de su sustracción, se habían efectuado múltiples cargos en comercios de la zona.

Las compras se correspondían con pequeñas cantidades, por lo que la introducción de la clave no fue necesaria. Investigadores de la Guardia Civil identificaron los comercios en los que se habían realizado las compras y visionaron las imágenes de las cámaras de seguridad.

Esto, unido al resto de indagaciones, condujo a los investigadores a dar con la sospechosa, una joven, de 21 años, vecina de la localidad. Una vez localizada, le fueron instruidas diligencias como presunta autora de los delitos de hurto y de estafa.