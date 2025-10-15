El IPC sube al 2,4% en Murcia en septiembre

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,4% en Murcia en septiembre en tasa interanual, tres décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de septiembre los precios encadena cuatro meses de subidas en Murcia. En términos mensuales, la inflación en Murcia disminuyó un 0,3%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,1%.

Donde más subieron los precios en Murcia respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,1% más que en septiembre de 2024 (+0,1 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,9% más (-0,7 puntos); restaurantes y hoteles, un 4,6% más (+1,1 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,1% más (-0,2 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -3,1% (+0,8 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC bajó un -0,3% en septiembre en relación al mes anterior y elevó 0,3 puntos su tasa interanual, hasta el 3%.

Al finalizar septiembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,5%), Comunidad Valenciana (3,4%) y Baleares (3,3%). En el lado contrario se situaron Cataluña (2,6%), Murcia (2,4%) y Canarias (2,2%).