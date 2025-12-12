El IPC sube al 2,5% en la Región de Murcia en noviembre

Archivo - Un mercado de alimentos - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,5% en la Región de Murcia en noviembre en tasa interanual, 3 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de noviembre la tasa interanual vuelve a incrementarse en la Región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en la Región de Murcia aumentó un 0,6%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,1%.

Donde más subieron los precios en la Región de Murcia respecto al mismo mes del año anterior fue en bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,5% más que en noviembre de 2024 (+1,8 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,4% más (-1,9 puntos); restaurantes y hoteles, un 4% más (+0,3 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,1% más (+0 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -0,6% (+3,9 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,2% en noviembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3%.

Al finalizar noviembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,7%), Comunitat Valenciana (3,4%) y Baleares (3,2%). En el lado contrario se situaron Canarias (2,3%), La Rioja (2,4%) y Murcia(2,5%).

Extremadura (+0,5%), Región de Murcia (+0,3%) y Navarra (+0,3%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Andalucía, Cantabria y Canarias en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.

