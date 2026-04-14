El IPC sube al 3,4% en la Región de Murcia en marzo

MURCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,4% en la Región Murcia en marzo en tasa interanual, 1,3 puntos por encima de la tasa del mes anterior, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de marzo, los precios encadenan dos meses de subidas en la comunidad autónoma. En términos mensuales y en el acumulado del año, la inflación en la Región aumentó un 1,3%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías, siendo los más altos los del transporte, un 6,1% más que en marzo de 2025 (+6,2 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vestido y calzado, un 5,1% (+5,9 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,3% (-0,7 puntos), y restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,3% (+0,4 puntos).

Las subida más moderadas se registran en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,7% (+0,1 puntos); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 1,9% (+1,1 puntos); cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos, un 2,3% (-0,5 puntos), y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,5% (-0,4 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 1,2% en marzo en relación al mes anterior y elevó 1,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3,4%.

Al finalizar marzo, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (4,1%), Galicia (3,8%) y Castilla-La Mancha (3,7%). En el lado contrario se situaron La Rioja (3%), Canarias (3%) y Asturias(3%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado, con Castilla-La Mancha (+1,7%), Galicia (+1,6%) y Baleares (+1,4%) con los mayores aumentos, mientras que en el lado contrario se situaron Comunitat Valenciana (+0,8%) Canarias (+0,9%) y La Rioja (+1%).