CCOO pide subidas salariales "más ambiciosas" ante márgenes empresariales en "máximos históricos"

MURCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO de la Región de Murcia ha demandado este martes, tras conocer los datos del IPC correspondiente al pasado mes de marzo, la implementación de subidas salariales "más ambiciosas" tras constatar que los márgenes empresariales cerraron el 2025 en "máximos históricos".

En un comunicado, el sindicato ha indicado que existe margen de mejora en las retribuciones de los trabajadores, especialmente en un territorio donde, según ha precisado, los salarios medios se sitúan entre los más bajos de España.

Según la organización, en el mes de marzo se han contabilizado 36 convenios colectivos con un incremento salarial medio del 2,87%, afectando a 74.827 personas.

Además, la organización sindical ha advertido de una posible escalada de precios debido a la situación geopolítica internacional derivada de la invasión de Irán por parte de Israel y Estados Unidos.

CCOO prevé que este conflicto pueda generar efectos negativos en la economía regional similares a los producidos al inicio de la guerra de Ucrania, debido al traslado de los costes de producción a los precios finales.

En este contexto, el sindicato ha defendido que las medidas adoptadas por el Estado han permitido, hasta el momento, contener parte de los efectos negativos de la subida de los carburantes.

Ante el riesgo de que el incremento de precios "lastre más el bolsillo de las familias", CCOO ha apostado por recuperar medidas de protección social que no prosperaron en el Congreso, como la moratoria de desahucios para familias vulnerables y la garantía de suministros básicos como agua, luz y gas.

Asimismo, la organización ha abogado por reforzar la prórroga de la gratuidad del transporte público para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares.

El sindicato ha criticado el incremento del precio del transporte urbano en la Región y ha sostenido que el fomento de la movilidad colectiva es necesario para favorecer el ahorro energético frente al encarecimiento de los combustibles.

Por último, la organización ha concluido que es prioritario promover planes de movilidad y garantizar el acceso a servicios esenciales para evitar que la situación económica perjudique la estabilidad de las rentas más bajas.