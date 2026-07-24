El IPRI sube un 11,8 % en junio en la Región de Murcia, segundo mayor ascenso por CCAA

Archivo - Imagen de archivo de una central eléctrica - EUROPA PRESS - ARCHIVO

MURCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales han subido un 11,8% en junio respecto al mismo periodo del año anterior, un aumento que se encuentra por encima de la media nacional del 7%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este viernes.

En lo que va de año, los precios industriales han aumentado un 10,2% en la Región de Murcia. Además, en comparación con el mes anterior, los precios industriales en la Comunidad han disminuido un 2,5%.

En términos interanuales, los precios de los bienes de consumo no duradero han subido un 1,2%, los bienes de consumo duradero se han incrementado un 2,4%, los bienes de consumo un 1,3%, los bienes de equipo un 4,6%, los bienes intermedios un 3,6%, mientras que la energía ha aumentado un 23%.

En el mensual, el sector de la energía en la Región ha registrado un descenso del 4,4% respecto al mes anterior. Los bienes de consumo también han disminuido, en este caso un 0,7%, desglosados en una variación negativa del 0,8% para los bienes no duraderos y una variación positiva del 0,2% para los bienes duraderos. Los bienes de equipo han subido un 0,1%. Los bienes intermedios se mantienen en términos mensuales.

En el plano nacional, el Índice de Precios Industriales registró en junio variaciones anuales positivas en todas las comunidades, con Andalucía (+14%), Murcia (+11,8%) y Castilla-La Mancha (+9,8%) a la cabeza. Por su parte, Navarra (+1,7%), Canarias (+2,3%) y La Rioja (+2,4%) presentaron los menores aumentos.