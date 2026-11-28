La cabeza de lista del PSRM al Senado, Irene Jódar - PSRM

MURCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número 1 de la coalición Senado de Progreso al Senado por Murcia, Irene Jódar, ha pasado esta mañana "fría" en Lorca, para disfrutar de un buen rato con la familia, en especial con su madre, que tanto apoyo y dedicación ha prestado durante todo el trayecto electoral.

Una jornada de reflexión compartido en el barrio lorquino de San José, cerca de los vecinos de toda la vida para disfrutar de las primeras horas de la jornada previa a las elecciones generales.