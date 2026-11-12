Irene Jódar (PSRM): "El PSOE defiende el derecho a la vivienda y el PP defiende a quienes hacen negocio con ella" - PSRM

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista al Senado por la Región de Murcia, Irene Jódar, ha afirmado este jueves que "el PSOE defiende el derecho a la vivienda y el PP defiende a quienes hacen negocio con ella", en referencia al voto en contra de PP y Vox a los decretos de vivienda que se debaten en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

Jódar ha destacado que las medidas incluidas en estos decretos buscan proteger a los inquilinos, los pequeños propietarios y las familias, especialmente a los jóvenes, ante las dificultades para acceder a una vivienda. Entre ellas, ha citado la protección frente a los desahucios, la prohibición de la compra especulativa por parte de fondos de inversión, la prórroga de los contratos de alquiler, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, así como medidas fiscales para los inquilinos y ayudas para la compra de la primera vivienda, según ha informado el PSRM.

La candidata socialista también ha mencionado la Línea de créditos 'Tu Casa' y el blindaje del parque estatal de vivienda como parte de las políticas impulsadas por el Gobierno de España en esta materia.

Frente a ello, ha preguntado al PP si respaldará los decretos y ha cuestionado si el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, defenderá los intereses de quienes tienen dificultades para acceder a una vivienda o seguirá, según sus palabras, "agachando la cabeza ante las órdenes de Génova".

Jódar ha recordado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado su intención de derogar este paquete de medidas si llega a la Presidencia del Gobierno. Asimismo, ha acusado al Ejecutivo regional de incumplir la Ley Estatal de Vivienda y de no utilizar las herramientas disponibles para facilitar el acceso a un hogar.

Por último, ha señalado que la vivienda será uno de los principales debates de las elecciones del 29 de noviembre y ha defendido la construcción de más vivienda pública, la limitación de los abusos y la regulación de los pisos turísticos.