Isabel Ayala comparecerá este viernes en la Asamblea Regional por la 'trama de las prótesis'

La consejera de Salud, Isabel Ayala - ASAMBLEA REGIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La consejera de Salud, Isabel Ayala, comparecerá finalmente este viernes, a las 13.00 horas, en la Asamblea Regional para responder sobre la conocida como 'trama de las prótesis' del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Durante el Pleno de este jueves, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María del Carmen Fernández, ha solicitado la comparecencia de Ayala cuando esta ya se había marchado a la sede de la Consejería, en Murcia, después de su intervención. La petición de los socialistas ha contado con el apoyo de Vox y los diputados de Podemos IU-AV.

Al final de la sesión, la presidenta del Parlamento autonómico, Visitación Martínez, ha leído un escrito en el que la consejera apuntaba que "si había un gran interés por parte de algunos grupos parlamentarios en que compareciera esta mañana en la Asamblea Regional se debería haber realizado una modificación del orden del día cuando me encontraba personalmente en el Hemiciclo".

Asimismo, ha afirmado que está dispuesta a comparecer sobre este asunto cuando sea convocada "bajo los cauces parlamentarios adecuados y no de forma improvisada".

REACCIONES DE LOS GRUPOS

El PSOE ha exigido la dimisión de la consejera y ha denunciado que el PP y el Gobierno regional "han impedido que dé explicaciones sobre la trama de las prótesis secuestrando la voluntad de la Asamblea Regional, una vez más".

"Ante la avalancha de información que estamos conociendo todos los días desde hace un mes sobre la trama de las prótesis, y que cada día los hechos conocidos son más graves, no puede pasar ni un segundo más sin comparecer Isabel Ayala", ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha asegurado que lo que está sucediendo en este parlamento es intolerable.

Al finalizar la sesión, la diputada del Grupo Mixto, María Marín, ha asegurado que la consejera "ha huido a la carrera para no tener que dar cuentas, con la complicidad del PP y de la presidenta de la Asamblea". Marín ha defendido que la petición se ha realizado "cumpliendo en todo momento el reglamento".

La diputada 'morada' ha exigido la dimisión de Isabel Ayala y ha anunciado que va a pedir la reprobación de la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, "por convertirse en cómplice de esta fuga y encubrirla".

En este mismo sentido, se ha manifestado, el diputado de Vox, Ignacio Arcas, que ha tildado la situación de vivida de "espantada". El parlamentario también ha criticado la actuación de la Mesa de la Cámara al afirmar que esta "ha cerrado de manera abrupta la sesión para evitar que este asunto pudiera debatirse en el Pleno".

"Es evidente que cuando alguien no habla es porque algo oculta", ha añadido.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha criticado que el portavoz de Vox se haya reunido con sus homólogas de los otros dos grupos parlamentarios, y hayan esperado a la llegada del diputado de Vox, Alberto Garre, para tener los votos suficientes para poder pedir la comparecencia de Ayala que se hubiera realizado al final de la sesión plenaria.

Segado ha apuntado que "si los socialistas querían que la consejera compareciera podrían haberlo solicitado en la Junta de Portavoces, o justo cuando estaba respondiendo preguntas en el Pleno".

El diputado 'popular' ha asegurado que "la realidad es que no querían escuchar ninguna explicación, sino montar un circo, y para ello necesitaban un cómplice, que finalmente ha sido Vox", ha puntualizado.