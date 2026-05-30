Isabel Ayala se marca como prioridad reducir las listas de espera y reforzar la Atención Primaria

Isabel Ayala jurando su cargo como consejera de Salud - CARM

MURCIA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva consejera de Salud, Isabel Ayala, que este sábado ha jurado su cargo y se ha incorporado al Ejecutivo regional, ha señalado que su "primer objetivo y mi prioridad va a ser trabajar para reducir las listas de espera".

Ayala, que sustituye en el cargo a Juan José Pedreño, ha destacado que, en los últimos tres años, el Gobierno regional ha invertido 80 millones de euros para reducir esas listas de espera, "algo que está funcionando". Aunque ha adelantado que seguirá poniendo "todos los recursos disponibles para mejorar la atención a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región".

"Hoy asumo el cargo como consejera de Salud con el compromiso y siendo consciente de la responsabilidad que asumo, pero teniendo claro que tengo que luchar y trabajar por mejorar la atención sanitaria", ha dicho Ayala, que ve clave "mejorar el diálogo con todos los agentes implicados para llegar a la excelencia que deseamos".

ATENCIÓN PRIMARIA

Otro de los ejes principales de su cartera va a ser la Atención Primaria, lograr que los profesionales sanitarios estén más cerca de los pacientes, presencial y telemáticamente. También reforzando la atención hospitalaria, los servicios de urgencias y la salud mental.

"Centraremos todos los esfuerzos en mejorar y potenciar el diálogo con los agentes sociales, con los colegios profesionales y con las asociaciones de pacientes para construir una sanidad que responda a las necesidades actuales, tanto de los profesionales como de los pacientes", ha subrayado.

Ayala seguirá exigiendo a la ministra de Sanidad, Mónica García, que palíe el déficit de médicos en la Región de Murcia y resuelva el conflicto exisntente con el Estatuto Marco. "Tenemos profesionales excelentes, hospitales de primer nivel y una ciudadanía que reconoce al sistema público regional con una nota cercana al sobresaliente", ha apostillado.

"HAY QUE DEJAR TRABAJAR A LA JUSTICIA" A preguntas de los periodistas, la nueva consejera de Salud ha insistido, en relación a la 'Trama de las Prótesis' que investiga la UDEF, que desde que se tuvo conocimiento se cesó "a las personas implicadas y se renovaron esos cargos de responsabilidad".

Ayala ha insistido en que desde el SMS se sigue "trabajando de la mano de la justicia", y ha pedido "dejar a la justicia a trabajar para llegar al fondo de la cuestión, depurando todas las responsabilidades".

En este sentido, ha añadido que, desde el primer momento, se ha contactado con los pacientes que se vieron afectados para informarles y resolver sus dudas.