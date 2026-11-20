Isabel Núñez Penalva gana el primer premio de Artes Visuales del CreaMurcia 2026 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Isabel Núñez Penalva ha obtenido el primer premio de la modalidad de Artes Visuales del CreaMurcia 2026 por su obra 'Un claro en el bosque', en la gala final celebrada este jueves en el Centro Cultural Puertas de Castilla, dentro de la 34ª edición del certamen municipal de creación joven.

Los dos accésits han recaído en Virginia Pérez Nieto, por 'Martes de Tormenta', y Candela Carrillo Santos, por 'Ecorchée', según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

Un total de ocho propuestas finalistas han formado parte de la exposición colectiva seleccionada por el jurado para esta modalidad. Además de las tres obras premiadas, la muestra reúne 'El cuerpo después', 'La luz hacia la Estiria', 'The flowers are burning', 'Casa quemada' y 'Letanías'.

La exposición permanecerá abierta al público en el Centro Cultural Puertas de Castilla hasta el próximo 9 de enero de 2027.

El jurado ha estado presidido por Leticia Albacete y ha contado con Tatiana Abellán, Jesús de La Peña y Pedro Guirao como vocales técnicos, mientras que María Luz Cano ha ejercido como secretaria.