Isabel Santos (Hefame): "Para nosotros la IA no es una moda, es la evolución natural de nuestro viaje digital"

La directora de Marketing y Marca Propia de Hefame, Isabel Santos, interviene en la mesa redonda ‘Impacto de la IA en la distribución farmacéutica y su aplicación en la farmacia comunitaria’, desarrollada en el marco del Observatorio de la Sanidad - CARM

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora de Marketing y Marca Propia de Hefame, Isabel Santos, ha considerado que la inteligencia artificial no debe entenderse como una tendencia pasajera, sino como la consecuencia natural de un proceso de transformación digital. "Para nosotros la IA no es una moda sino la evolución natural de nuestro viaje digital desarrollado a lo largo de los últimos tres planes estratégicos", ha dicho.

Se trata de un largo periodo de tiempo, ha explicado, "en el que hemos trabajado para ordenar y estructurar la inmensa cantidad de datos que manejamos, modernizar nuestros procesos internos y dotar a las farmacias de herramientas tecnológicas que les permitan avanzar en la gestión de sus negocios", según informaron fuentes de Hefame en un comunicado.

La ejecutiva ha hecho estas declaraciones durante la mesa redonda 'Impacto de la IA en la distribución farmacéutica y su aplicación en la farmacia comunitaria', desarrollada en el marco del Observatorio de la Sanidad, celebrado en Madrid, donde ha explicado que Hefame aplica la inteligencia artificial en tres grandes áreas.

En concreto, estas áreas son la mejora de la eficiencia interna, con soluciones para optimizar el trabajo de los equipos comerciales, la atención al cliente y los procesos de aprovisionamiento; la relación con la farmacia, con proyectos que refuerzan el vínculo diario de la cooperativa con sus socios, y una tercera línea, "la más visionaria", materializada en el proyecto estratégico F+, "para ayudar a las farmacias a transformar su modelo de negocio, optimizando la gestión, personalizando la atención al paciente y, en definitiva, haciéndose más competitivas".

Santos ha subrayado que "hay dos motivos incuestionables" para apostar por la inteligencia artificial: la eficiencia y la competitividad. "El primero", ha explicado, "es que el mayor retorno de la inversión se obtiene en la automatización de procesos internos"; el segundo responde a "una necesidad, una cuestión de supervivencia empresarial; si la competencia ofrece soluciones inteligentes y tú no, te quedas atrás".

Al hilo, ha destacado que los mayores beneficiarios de la inteligencia artificial en su cooperativa son los pacientes, "el centro de la estrategia de Hefame", y ha concretado que su uso se materializa a través del ecosistema digital F+, un proyecto que según explica "va más allá de la tecnología y representa una nueva forma de entender la farmacia: más conectada, más humana y siempre centrada en el paciente".

F+, tal como ha indicado, "integra en un mismo ecosistema todas las formas en las que el paciente se relaciona con su farmacia: el e-commerce fmasonline.com, que facilita el acceso de la farmacia a la venta online; el Kiosko Digital, que moderniza la experiencia en el punto de venta; un CRM inteligente que permite al farmacéutico tener una visión completa del paciente, de sus compras y necesidades de salud, y que fideliza a través de la tarjeta Fmas Club, y, por último, F+ Salud, que impulsa servicios sanitarios avanzados y campañas de prevención".

La ejecutiva se ha mostrado convencida de que "la inteligencia artificial dejará de ser únicamente una herramienta de optimización para convertirse en una verdadera palanca de crecimiento y diferenciación" en un futuro próximo, y ha anticipado que "a nivel interno permitirá mejorar el rendimiento de la cooperativa, con proyectos que optimizarán el aprovisionamiento, ajustarán en tiempo real las rutas logísticas, reducirán los costes y automatizarán procesos documentales".

La directora ha previsto que "la IA revolucionará la manera de interactuar la farmacia con Hefame, con herramientas que ya está desarrollando la cooperativa, y que le permitirán (a la farmacia) hiperpersonalizar la oferta y mejorar la interacción con sus clientes".

Santos ha afirmado que "la IA se convertirá para Hefame en un 'copiloto' inteligente que sugerirá servicios personalizados para cada farmacia, se anticipará a sus necesidades y se integrará de manera transversal en toda la cadena de valor". Según ha precisado, "será en la oficina de farmacia donde el impacto de la inteligencia artificial resulte más significativo".

"La IA", ha sostenido, "se convertirá en un socio creativo que ayudará a diseñar campañas de salud adaptadas a su barrio, a personalizar planes de marketing y a generar contenidos para sus redes sociales para conectar con sus pacientes".

La gran tendencia, según la directiva, será "la democratización de la IA, de modo que cualquier farmacia pueda acceder a estas capacidades estratégicas que hoy parecen reservadas a grandes corporaciones".

Isabel Santos ha reconocido que todavía existen retos para lograr la adopción de la IA en toda la cadena de distribución; que "no es la tecnología lo que frena, ya que esta evoluciona a un ritmo vertiginoso, sino la integración y la accesibilidad para el eslabón más pequeño, en nuestro sector, la farmacia rural", señala.

En este sentido, ha indicado que muchas farmacias rurales o independientes no tienen recursos técnicos ni grandes presupuestos para destinar a su transformación digital, y ha reconocido la responsabilidad de la cooperativa en este punto. "Nuestro deber es actuar como traductores tecnológicos, convertir soluciones complejas en herramientas intuitivas y asumir la inversión para que nadie se quede atrás", ha enfatizado.

Asimismo, ha recordado que, con F+, Hefame aborda ambos desafíos, "ofreciendo soluciones listas para usar y asumiendo la complejidad y los costes que pudieran suponer una barrera para las farmacias más pequeñas". "Si algo tenemos claro es que la transformación digital solo tiene sentido si es inclusiva y colaborativa", ha concluido.