Presentación del IV Mercado Navideño de Lorca - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La calle Corredera de Lorca acogerá del 25 al 29 de noviembre la cuarta edición de su Mercado Navideño, una cita que reunirá a 19 establecimientos y entidades con oferta comercial, artesanal y gastronómica, además de degustaciones gratuitas de dulces típicos y un amplio programa de actividades culturales, musicales e infantiles, según ha informado el Ayuntamiento.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha presentado este miércoles la programación junto al director general de Impulso al Comercio de la Comunidad Autónoma, Rafael Gómez, y la concejala de Comercio, Mayte Martínez, así como representantes de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca, Ceclor, Artelor y la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca (UCCL), entre otras entidades vinculadas al tejido económico y artesanal del municipio.

Gil ha subrayado que el Mercado Navideño "se ha convertido en una cita destacada de nuestro calendario comercial y en una oportunidad para mostrar la calidad y variedad de los productos que ofrecen nuestros establecimientos y artesanos".

"Durante cinco días, la calle Corredera se llenará de actividad, música, tradición y ambiente navideño, invitando a lorquinos y visitantes a recorrer nuestro centro histórico y disfrutar de una experiencia que combina comercio, gastronomía, cultura y entretenimiento", ha añadido.

Asimismo, el regidor ha explicado que el objetivo municipal es que quienes acudan al recinto "descubran también la oferta de los establecimientos de nuestras calles, conozcan nuestros comercios de proximidad y encuentren en Lorca todo lo necesario para realizar sus compras navideñas".

La inauguración oficial tendrá lugar el miércoles 25 de noviembre, a las 18.30 horas, con la actuación de Almadance-Escuela de Baile Gemma Reverte, marcando el inicio de la programación navideña lorquina, que incluirá también el encendido del alumbrado extraordinario previsto para el sábado 28 de noviembre.

En esta cuarta edición participarán 19 establecimientos y entidades que ofrecerán una selección de artículos de decoración, productos textiles, moda infantil, bisutería artesanal, libros, flores y regalos, junto a gastronomía tradicional como turrones, embutidos artesanos, dulces navideños, repostería, bacalaos, gofres, crepes, palomitas, castañas asadas al carbón y cestas de Navidad.

Además, se ofrecerán degustaciones gratuitas de dulces típicos navideños del miércoles 25 al sábado 28, en horario de 12.00 a 13.00 horas y de 19.00 a 20.00 horas, así como el domingo 29, de 12.00 a 13.00 horas.

Por su parte, la animación infantil contará con elfos navideños, globoflexia y pintacaras, además de muñecos hinchables temáticos el primer día, durante las tardes del miércoles 25 y el viernes 27 (de 18.00 a 21.00 horas), en doble sesión --de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas-- el sábado 28, y la mañana del domingo 29 (de 11.00 a 14.00 horas).

La programación musical y folclórica arrancará el miércoles 25 con los coros de los colegios Madres Mercedarias (11.15 horas) y Pasico Campillo (12.30 horas), y los villancicos del Coro de San José (20.00 horas), mientras que el jueves 26 actuarán los coros de los colegios Narciso Yepes de Marchena (11.30) y San Fernando (12.30), los alumnos del Conservatorio de Música Narciso Yepes (18.00) y la Asociación Trovera de Lorca y su Escuela de Trovo (19.30).

El viernes 27 será el turno de Los Bailongos (12.00 horas), la Coral Santa Cecilia (19.15) y Coros y Danzas de Lorca (20.00), y el sábado 28 intervendrán la Coral de Santiago (11.30), Coros y Danzas Virgen de las Huertas (18.30) y la Peña La Jarapa (21.30).

El mercado se despedirá el domingo 29 de noviembre con un Encuentro de Cuadrillas entre las 12.00 y las 13.30 horas en el que participarán las agrupaciones de La Torrecilla, Purias, La Hoya y El Marqués.