Jaúdenes (PP Cartagena): "Si el Gobierno quisiera la Ciudad de la Justicia, el edificio estaría construido"

CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

Este mes de noviembre se cumplen cinco años desde que el Ministerio de Justicia comunicara al Ayuntamiento de Cartagena que los terrenos ofrecidos frente al Hospital de Santa Lucía eran idóneos para levantar la Ciudad de la Justicia.

"Han pasado cinco años y tres ministros y seguimos sin Ciudad de la Justicia porque a cada solución que da el Ayuntamiento, el Ministerio acaba encontrando un nuevo problema", ha dicho el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cartagena, Ignacio Jáudenes.

Para el portavoz, "estos retrasos tienen difícil justificación y, desde luego, no existirían si hubiera un compromiso político. Cuando el Gobierno de Sánchez quiere hacer algo con velocidad, lo hace sin problema burocrático. Nos lo ha demostrado demoliendo la casa cuartel de la Guardia Civil en una semana, colocándonos un CATE en un mes y levantando un campamento para 1.100 inmigrantes sin cumplir ningún trámite administrativo ni las normas del Plan General".

Jáudenes ha recordado que el Ayuntamiento comenzó a buscar una ubicación en 2018, tras convocar a la Mesa de la Justicia para consensuar la mejor opción con todos los operadores jurídicos y profesionales del sector. "Desde entonces -ha explicado- Cartagena ha hecho sus deberes: encontró el terreno más adecuado, elaboró un proyecto de urbanización, lo puso a disposición del Ministerio y atendió todas las exigencias técnicas que se nos fueron planteando".

El portavoz 'popular' ha recordado que en noviembre de 2020 el Ministerio de Justicia dio el visto bueno a la oferta municipal de suelo frente al Hospital de Santa Lucía, tras una visita técnica en la que los propios responsables ministeriales valoraron su idoneidad para albergar la futura sede judicial. "Aquello parecía el paso definitivo -ha señalado-, pero cada avance que ha dado el Ayuntamiento ha encontrado un nuevo problema por parte del Ministerio".

Jáudenes ha subrayado que el Ministerio ha cambiado "repetidamente de criterio, añadiendo nuevas condiciones que solo han servido para alargar los plazos". "Primero pidieron reducir la parcela que habían aceptado; luego exigieron una segregación de la propiedad antes de aceptar la cesión; después solicitaron garantías de aparcamiento y de urbanización. Ahora la cesión está atascada por la falta de un informe de otro ministerio sobre los accesos", ha apuntado.

"El Ayuntamiento ha respondido a cada petición, incluso asumiendo tareas que no son de su competencia, pero el Gobierno de España no ha mostrado la misma voluntad. La ubicación fue aceptada hace cuatro años, y sin embargo no hay ni redacción de proyecto ni previsión presupuestaria", ha lamentado.

El portavoz popular ha advertido que "Cartagena no puede seguir atrapada en la indefinición de un Ministerio que retrasa sistemáticamente cada paso del procedimiento". A su juicio, los cambios de postura y la falta de avances "dan motivos para sospechar que se están produciendo maniobras de dilación que solo perjudican a la ciudad".