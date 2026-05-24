Jáudenes (PP): "No pueden imponer silencio para no escuchar que Cartagena está indignada"

MURCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular de Cartagena, Ignacio Jáudenes, ha afirmado que los concejales que impulsan la moción de censura "no pueden imponer silencio para no escuchar que Cartagena está indignada".

Jáudenes ha señalado que, desde que se anunció la moción, "se está produciendo una ola de respaldo a Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, y una ola de indignación contra una iniciativa que nadie entiende".

"Lo que están viendo en la calle es lo mismo que ve toda Cartagena. Nadie entiende esta moción de censura, salvo quienes se benefician personalmente de ella", ha afirmado el portavoz popular en un comunicado.

Jáudenes ha sostenido que los firmantes "quieren callar a una ciudad que está respaldando a Noelia Arroyo y rechazando una operación política hecha con los restos de cuatro partidos". En esa línea, ha recordado que "varios de esos concejales han sido desautorizados por sus propios fundadores y se han alejado de muchos de los votantes a los que dijeron representar".

El portavoz del PP ha indicado que "quienes pretenden llegar al Gobierno por la puerta de atrás tienen que aceptar que los cartageneros pidan explicaciones". "No pueden romper con lo que votaron muchos ciudadanos y después exigir que esos mismos ciudadanos se callen", ha añadido.

Asimismo, ha defendido que "los cartageneros tienen derecho a decir que se sienten traicionados, a mostrar su rechazo y a preguntar por qué se cambia en los despachos lo que decidieron las urnas".

"Si de verdad creen que existe un clamor social para echar al Gobierno, no debería darles miedo escuchar a la sociedad. El problema es que la calle está diciendo justo lo contrario: respalda a Noelia Arroyo y rechaza una moción que solo entienden quienes van a repartirse el poder", ha afirmado.

El portavoz popular ha concluido que "la crítica política forma parte de la democracia". "Y si entienden que alguna crítica concreta es un delito, que vayan a comisaría. Lo que no van a conseguir es que Cartagena se calle", ha señalado.