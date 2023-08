Jazz y flamenco se dan la mano para viajar de Jerez a Nueva York con esencia murciana en 'Casiopea' de Pepe Carmona Trío

MURCIA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Pepe Carmona Trío, banda musical formada por el guitarrista Pepe Carmona, el bajista Albert Angela y el batería Miguel Reyes, han presentado su nuevo EP 'Casiopea', un viaje musical de Jerez a Nueva York pasando por Madrid que tras sus primeras exhibiciones ha tenido un buen recibimiento por parte del público, según sus creadores.

La primera entrega de la suma de talentos se presenta con tres temas que giran en torno a una base de jazz-flamenco como ADN del proyecto.

Una de las tres patas del banco, que además de componer los temas da nombre a la banda, Pepe Carmona (Cieza, Murcia, 1985), ha explicado en entrevista con Europa Press que los temas están compuestos sobre base flamenca con la guitarra como hilo conductor y adornados con toques "jazzeros", punto de partida de la mezcla de estilos musicales.

Este trío se define como un encuentro entre "diferentes formas de entender la música", mirando a bulerías, fandangos y seguiriyas desde el prisma que ofrece el jazz, esencia que transita a lo largo de los tres temas que completan el primer pase, 'Casiopea', 'Al aire por medio' y 'Colombia, Cuba y Madrid'.

Desde que las canciones se fabrican en la guitarra y mente de Pepe Carmona hasta que el producto está empaquetado y listo, según detalla Carmona, "hay un cambio brutal" que le aportan las otras cuatro manos al trozo de barro original.

Según explica el musicólogo, el ingrediente extra que supone la improvisación del jazz es uno de los factores que aporta más potencia a los directos de este trío musical.

Una aportación improvisada que, según rememora Carmona, no tenía cabida para las escuelas flamencas más puristas. "A mi gran profesor, Paco del Pozo, le sugería hacerlo por aquí, y me decía que no", detalla el compositor para justificar que el corsé flamenco es infranqueable al impartirse.

Conforme fue sumando experiencias y avanzando en su trayectoria musical, le llegó la inspiración para ensanchar su carrera, y después de su primer disco en solitario, 'Maniquí', decidió abrir la puerta a este proyecto sin sujetarse a unas pautas establecidas y dando paso al resto de integrantes del grupo para que participaran del proceso creativo, algo que al final engendró una experiencia "mágica".

TRES TEMAS EN LA RECÁMARA

Tras este primer acto en forma de tres canciones, hay "otras tres en la recámara" que, si bien estarán muy vinculadas a la propuesta de 'Casiopea', preludiarán a otros cinco temas que "variarán, pero seguirán la misma línea".

El EP experimentó su puesta de largo el pasado mes de junio en el mítico Café del Despertar, uno de los templos del jazz en la capital de España, donde cosechó éxito de crítica y público.

Un pase en el que el Dj David Purón tuvo cabida para homenajear a Camarón y darle forma a una particular versión del 'Soy gitano'; además de contar con la maniobra de la cantante y actriz Allende, que sobre base de jazz se unión a la banda para entonar 'All of me' a ritmo de rumba y a 'Summertime' por tanguillos.

'Casiopea' ya está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, YouTube Music, Apple Music o Deezer. La mezcla de percusión, bajo y guitarra eléctrica, tocada desde un punto de vista puramente flamenco, hace posible la fusión del trío y es una de las señas de identidad del proyecto.

Pepe Carmona Trío es un encuentro entre las formas de entender la música de Sabicas, Stanley Clarke o Art Blakey. El trío mezcla las raíces más flamencas, como los compases por bulería, fandango o seguiriya, con las armonías y fraseos más modernos característicos del jazz.

LA BANDA

Pepe Carmona nació el 9 de septiembre de 1985 en Cieza. Hasta los 18 años vivió en su pueblo natal y allí tocó e hizo sus primeras grabaciones con bandas de blues, pop o rock como Salida 80 o A la vera del cementerio.

A los 18, Pepe se fue a vivir a Madrid, donde estudió guitarra flamenca, armonía moderna y cante flamenco con ilustres maestros como El Entri, Andrés Olaegui o Paco del Pozo; y realizó un máster en Musicoterapia.

Allí publicó su primer disco 'Maniquí' y compuso y produjo temas propios como 'Milonga de Narciso y Manuela'. Durante más de 15 años ha trabajado para artistas como Paco Orellana, José Mora o Marta Tchai. Actualmente trabaja como compositor, profesor de música, musicoterapeuta y músico de sesión. En 2022 fundó Pepe Carmona Trío donde, junto a Albert Anguela y Miguel Reyes, toca temas propios.

Albert Anguela nació en Tarragona en 1971 y vive en Madrid desde hace más de 15 años. Estudió en el Taller de Músics (Barcelona), armonía con Lluís Vergés y bajo eléctrico con Pep Pérez Cucurella. Recibió una beca de la Berklee College of Music donde tuvo ocasión de estudiar con Óscar Stagnaro.

ha sido profesor en varias escuelas de Tarragona y Madrid como la Escuela de Nuevas Músicas, impartiendo clases de instrumento y combo. Ha grabado una veintena de discos con diferentes artistas y estilos. Ha participado como arreglista y productor del CD 'Gent del carrer' de 'La Cafetera Exprés' y ha compuesto música para varios cortometrajes y para dos obras de teatro, la más reciente es 'La desconocida'.

Actualmente es bajista y contrabajista del musical 'Charlie y la fábrica de chocolate', bajista en la banda de covers The Hot Tubes y también acompaña a los cantantes José Mora, Bel, Laura Granado. Anguela también es autor de los tres libros de la colección 'By Human Hand'.

De su lado, Miguel Reyes Jiménez nació en México y vive actualmente en Madrid. Es productor y percusionista flamenco desde hace 20 años. Se ha formado en percusión clásica y es diplomado en Jazz.

Durante diez años Miguel ha llevado sus proyectos personales con la marca personal de Miguel Reyes Jiménez. Es la firma que acompaña a sus espectáculos de inspiración propia, como La Ranchulería, De Zambombas y Cascabeles, Flamenco de Etnia y Tradición, Malinche de Cortés y el Burdel flamenco.

Miguel ha acompañado con la percusión y batería a artistas como Óscar Herrero, Sara Lezana, Talegón de Córdoba, Amistades Peligrosas o El Norte. Actualmente lidera junto a Kati Golenko el dúo Flamenco Americana.