Jazz San Javier supera los 6.000 asistentes en sus primeras jornadas y encara un fin de semana de soul, funk y jazz

Lizz Wright durante su actuación en el Festival de Jazz de San Javier - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El XXVIII Festival Internacional de Jazz de San Javier ha superado los 6.000 asistentes en sus primeras jornadas y afronta este fin de semana una nueva programación con actuaciones de Antonio Serrano, The War and Treaty, Clarence Bekker Band y Berget Lewis, según ha informado el consistorio.

El festival ha reunido, hasta el momento, sobre el escenario del Auditorio Parque Almansa a artistas como Nicole Zuraitis, The Brand New Heavies, Joe Lovano, Antonio Farao, José James, China Moses, Cyrille Aimée, Camille Thurman, Take Me To The River All Stars y Lizz Wright.

El director del festival, David Martínez, ha señalado que "superar los 6.000 espectadores cuando todavía queda buena parte de la programación demuestra el extraordinario momento que vive el festival" y ha añadido que "la mejor recompensa es comprobar cómo el público responde y convierte cada concierto en una auténtica celebración de la música".

Asimismo, ha destacado que "Jazz San Javier ha construido a lo largo de casi tres décadas una identidad propia basada en la calidad artística y en la diversidad de estilos" y ha asegurado que el certamen también está obteniendo "una importante repercusión entre la crítica especializada, dentro y fuera de la Región".

La programación continuará este viernes con el armonicista Antonio Serrano, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2025, acompañado por el pianista Kaele Jiménez, en un concierto que combinará jazz y flamenco.

La noche se completará con la actuación del dúo estadounidense The War and Treaty.

El sábado será el turno de Rafa M. Guillén & The Jazz Walkers, junto a la cantante y flautista cubana Amy Gaviria, y de Clarence Bekker Band con la vocalista Berget Lewis, en una propuesta centrada en el soul y el funk.

Las entradas para ambos conciertos permanecen a la venta a través de la página web oficial del festival y de los canales habituales de venta.