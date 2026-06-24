Jefes y directores de la Arrixaca rechazan la "desinformación" alrededor de la 'trama de las prótesis'

Archivo - El Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - EUROPA PRESS/REMITIDO - Archivo

MURCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 66 trabajadores del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, entre jefes de servicios médicos, directores, supervisores de Enfermería y jefes de Servicios Administrativos han firmando un manifiesto en el que rechazan "con firmeza" la actuación "de personas concretas" en la 'trama de las prótesis" del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Por ello, exigen "transparencia y depuración de responsabilidades" y rechazan "la desinformación que pone en cuestión la seguridad de los pacientes y la profesionalidad de los trabajadores".

"Apelamos a la responsabilidad y al rigor de quienes realizan manifestaciones públicas, con el fin de evitar mensajes que puedan generar desconcierto o alarma injustificada en la población", han reclamado.

Asimismo, han solicitado a las instituciones que "se acometan en la Arrixaca, todas las inversiones esperadas, y tan necesarias, para poder así afrontar los retos presentes y futuros con el máximo nivel de exigencia, y seguir dando a la sociedad murciana todo lo que espera de nuestro Hospital y sus profesionales".

Por último, los firmantes han defendido la trayectoria "ejemplar" de excelencia asistencial, docente e investigadora de la Arrixaca. "Este hospital no pertenecer a unas pocas personas, sino que es el resultado del esfuerzo, dedicación, sacrificio y vocación de generaciones de profesionales, consagrados al cuidado de la salud de todos los murcianos".

En concreto, el manifiesto está firmado por 35 jefes de servicios médicos, 5 supervisores de Área de Enfermería 11 jefes de Servicio Administrativos y 15 directivos.