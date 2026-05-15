Joaquín Arias Ortín abandona Vox: ""No voy a permanecer ni un minuto más en un proyecto donde esté Luis Gestoso"

El exalcalde de Guadalupe y exdirigente regional de Vox José Joaquín Arias Ortín abandona el partido - JOSÉ JOAQUÍN ARIAS ORTÍN

MURCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de la pedanía murciana de Guadalupe y exdirigente regional de Vox José Joaquín Arias Ortín ha trasladado este viernes su baja como afiliado y su desvinculación "total" del partido, una decisión que, según un comunicado que él mismo ha publicado en sus redes sociales, también afecta a su familia, que abandona igualmente la formación.

Arias, uno de los primeros alcaldes que tuvo Vox en España, concretamente en Guadalupe, y que ha desempeñado distintas responsabilidades dentro del partido --como coordinador en Murcia, vocal en Guadalupe, director de Estrategia y Comunicación en el Ayuntamiento de Murcia y también en la Vicepresidencia del Gobierno regional-- ha asegurado que su decisión "no responde a un hecho puntual ni a un momento concreto", sino a "años de decepción acumulada" ante la evolución interna de la organización.

"He dedicado años de mi vida, esfuerzo y renuncias personales a construir Vox Murcia. Precisamente por eso sé perfectamente lo que fue este proyecto y, sobre todo, en lo que se ha convertido", ha señalado.

En su escrito de baja, Arias ha denunciado que el partido "ha dejado de premiar el mérito y la capacidad para convertirse en una estructura cerrada donde se aparta sistemáticamente a quienes tienen criterio propio", mientras "se promociona a perfiles cuya principal virtud es la obediencia o la cercanía personal".

El ya exafiliado ha cargado especialmente contra el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, cuya presencia dentro de la organización considera "absolutamente incompatible" con sus principios y su forma de entender la política.

"No voy a permanecer ni un minuto más en un proyecto político en el que figure el nombre de Luis Gestoso", ha afirmado Arias, para asegurar que que "su forma de actuar genera un rechazo evidente dentro de amplios sectores de la propia organización y también en buena parte del entorno político y social de la Región de Murcia".

DENUNCIA ANTE EL COMITÉ DE GARANTÍAS

Arias ha revelado igualmente que interpuso una denuncia formal ante el Comité de Garantías de Vox contra Gestoso por unas manifestaciones públicas que consideraba "ofensivas, injuriosas y contrarias a los propios Estatutos del partido".

Sin embargo, ha criticado que "pese a la gravedad de los hechos y al tiempo transcurrido, no ha existido absolutamente ninguna respuesta ni actuación por parte de la dirección".

"Ese silencio dice mucho de la deriva interna existente y de la diferente vara de medir que se aplica dentro del partido según quién protagonice los hechos", ha sostenido.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por "la falta de transparencia interna y por las informaciones publicadas sobre la Fundación Disenso", vinculada al partido y presidida por Santiago Abascal, que "habría registrado pérdidas cercanas a los 374.000 euros pese a haber recibido cerca de 11 millones de euros procedentes de Vox en los últimos años".

"Lo verdaderamente preocupante es el modelo de dirección que existe detrás: una estructura cada vez más cerrada, controlada por cuatro amigos de Abascal que han convertido Vox en su negocio", ha afirmado.

Además, Arias ha considerado que la situación vivida por el exlíder regional de Vox, José Ángel Antelo, evidencia "una deriva profundamente dañina" dentro del partido, y ha sostenido que "no puede ser que un día se ofrezcan responsabilidades a una persona y al siguiente se intente destruirla públicamente por no plegarse a determinadas dinámicas internas".

En ese sentido, ha hecho referencia la salida de perfiles "históricos y relevantes" como Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio o Juan García-Gallardo, asegurando que "ya no se trata de casos aislados, sino de un problema estructural".

"Después de todo lo que he dado por este proyecto, no voy a seguir formando parte de una organización que, en mi opinión, ha perdido completamente el rumbo, el respeto hacia su propia gente y la coherencia con los principios que decía defender", ha concluido.

Con esta decisión, José Joaquín Arias da por finalizada cualquier relación política y personal con Vox "de manera definitiva".