Una jornada busca mejorar competitividad empresarial y la cualificación del capital humano del municipio de Murcia

MURCIA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento, en colaboración con la Universidad de Murcia, celebra el próximo martes 20 de enero a las 9.30 horas una sesión informativa estratégica dirigida a la Red de Empresas del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027, impulsada por la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, que dirige Mercedes Bernabé.

El objetivo de esta actuación es presentar el modelo de Microcredenciales Universitarias, una fórmula innovadora de formación continua orientada a mejorar la competitividad empresarial y la cualificación del capital humano del municipio.

"Las microcredenciales representan una oportunidad estratégica para que las empresas del municipio adapten la formación de sus plantillas a un entorno económico en constante cambio, con soluciones ágiles y alineadas con las necesidades reales del tejido productivo", ha señalado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

La jornada se desarrollará de forma online a través del Centro Virtual de Formación del Servicio Municipal de Empleo, y está dirigida a directivos de recursos humanos, responsables de formación, gerentes, autónomos y emprendedores, así como a las empresas socias y alojadas en el Centro de Iniciativas Municipales (CIMM).

APRENDIZAJE PERMANENTE Y FORMACIÓN ADAPTADA A LAS NECESIDADES REALES

Las microcredenciales constituyen experiencias formativas breves, de entre 1 y 15 créditos ECTS, diseñadas para facilitar un aprendizaje flexible, compatible con la actividad laboral y oficialmente reconocido en toda la Unión Europea.

La sesión destacará cómo estas certificaciones permiten cerrar la brecha de competencias derivada de la incorporación de nuevas tecnologías, cambios normativos o transformaciones en los sectores productivos, ofreciendo una respuesta rápida y eficaz a las demandas del mercado laboral.

La formación será impartida por la vicerrectora de Formación Continua de la Universidad de Murcia, Ana Vanesa Valero García, quien también presentará el Catálogo de Microcredenciales de la UMU, que ya incluye áreas estratégicas como digitalización, sostenibilidad, gestión avanzada y competencias técnicas sectoriales.

"Este modelo refuerza la conexión entre el conocimiento universitario y la realidad empresarial, permitiendo diseñar programas formativos ajustados a los perfiles profesionales que demandan las empresas", ha finalizado la edil Bernabé.

Cabe destacar que para acceder a la formación hay que formar parte de la Red de Empresas, y para ello hay que rellenar la ficha de adhesión que se encuentra en la web emplea.murcia.es/empresas, y remitirla al email redempresas@ayto-murcia.es.

Esta acción se enmarca en la estrategia de la Red de Empresas del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027, integrada por 43 empresas, organizaciones empresariales y entidades, que actúa como instrumento de colaboración entre el Ayuntamiento y los sectores productivos para detectar necesidades formativas, mejorar la intermediación laboral y reforzar el desarrollo económico del municipio.