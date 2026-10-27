Una jornada en la UCAM presenta la Unión Europea a los estudiantes de periodismo como un posible destino profesional

Jornada 'Comunicar Europa: desafíos, desinformación y oportunidades para los futuros profesionales' - UCAM

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jornada 'Comunicar Europa: desafíos, desinformación y oportunidades para los futuros profesionales', celebrada en el Campus de Los Jerónimos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) este martes ha servido para explicar a los estudiantes de periodismo que la Unión Europea también puede ser un destino laboral para ellos.

La actividad, organizada por la Facultad de Comunicación de la UCAM, Europe Direct Región de Murcia y el Colegio de Periodistas, ha combinado la orientación profesional con el análisis de algunos de los grandes desafíos actuales de la comunicación, han informado desde la institución.

El decano del Colegio de Periodistas de la Región de Murcia, Miguel Massotti, ha incidido en las posibilidades laborales que ofrecen las instituciones europeas. "Siempre hemos pensado que a Bruselas se puede ir siendo economista, informático o abogado; como periodista casi nunca nos lo han explicado", ha afirmado.

Y en esa idea también ha insistido la directora general de Unión Europea de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, María Cruz Ferreira, quien ha recomendado a los jóvenes planificar con antelación su futuro profesional y les ha remarcado la importancia de tener una meta "para trazar el camino". Asimismo, les ha informado sobre las becas y posibilidades para "abrir esas oportunidades".

PERIODISTAS PREPARADOS PARA ENTENDER Y EXPLICAR EUROPA

La jornada también ha puesto el foco en la responsabilidad que asumirán los futuros comunicadores ante un contexto informativo marcado por la desinformación.

La vicedecana del Grado en Periodismo de la UCAM, Beatriz Correyero, ha incidido que "se necesitan profesionales que sean capaces de contrastar fuentes, verificar imágenes y datos, comprender los contextos y comunicar con claridad, sin renunciar al rigor, a la independencia y al sentido crítico".

Por su parte, el responsable del equipo de Comunicación Estratégica y Relaciones con los Medios de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Pablo Pérez Armenteros, ha resaltado el impacto de los deepfakes como uno de los principales riesgos. "Este tipo de herramientas pueden utilizarse para manipular la percepción ciudadana, favorecer la polarización y dificultar que las personas puedan tomar decisiones disponiendo de información fiable", ha asegurado.

APRENDER A DETECTAR LAS FAKE NEWS SOBRE EUROPA

La jornada ha contado con la participación de Karim Hallal Peche, divulgador especializado en asuntos europeos y responsable del canal de YouTube 'El Viejo Continente', con más de 185.000 suscriptores, quien ha impartido un taller dedicado a la detección de fake news y desinformación sobre la Unión Europea.

Hallal ha explicado que la complejidad del funcionamiento de las instituciones europeas facilita la propagación de contenidos falsos, ya que muchas afirmaciones no pueden verificarse de forma inmediata y encuentran además una audiencia predispuesta a aceptarlas y difundirlas.

También ha advertido de la importancia de desconfiar de aquellos mensajes que simplifican el funcionamiento de la UE, atribuyen automáticamente todas las decisiones a "Bruselas" o confunden organismos como el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea y el Consejo de Europa.