José Ballesta, una vida al servicio público entre la UMU, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia

Foto de archivo del alcalde de Murcia, José Ballesta - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Murcia, José Francisco Ballesta Germán, ha fallecido este domingo, 10 de mayo, a los 68 años de edad tras sufrir una larga enfermedad, según ha confirmado fuentes del Consistorio murciano.

Doctor en Medicina y Cirugía y catedrático de Biología Celular en la Universidad de Murcia (UMU), su incursión en la política comenzó en mayo de 2007, cuando se incorporó como diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional.

Durante los años siguientes, Ballesta asumió cargos de responsabilidad en el Gobierno autonómico. Así, entre julio de 2007 y 2011 dirigió la cartera de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, añadiendo después competencias en Puertos y Ordenación del Territorio.

Más adelante, ejerció como portavoz del Gobierno regional y consejero de Universidades, Empresa e Investigación. En 2015, Ballesta dio el salto a la gestión municipal al ser elegido alcalde de Murcia, cargo que ocupó hasta marzo de 2021, cuando prosperó la moción de censura presentada por el PSOE, Ciudadanos y Podemos.

En las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, Ballesta se presentó de nuevo como candidato del PP y su formación obtuvo una mayoría absoluta con 15 de los 29 escaños, lo que le permitió recuperar el bastón de mando el 17 de junio de ese mismo año.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Ballesta estuvo muy vinculado a la UMU, donde ejerció como vicerrector de Investigación e Infraestructuras entre 1992 y 1994, y, posteriormente, como rector desde 1998 hasta 2006.

Su trayectoria científica fue reconocida, entre otros, con el Premio de Investigación de la Fundación Ramón Areces y el de Investigación de la Fundación SERONO; poseía la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo, otorgada mediante el Real Decreto 581/2002 de 14 de junio, y fue distinguido con la Cruz de Caballero de la Orden al Mérito de la República de Polonia el 16 de octubre de 2002.

Además, Ballesta fue académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, institución en la que desarrolla una labor activa, y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Casado y padre de cuatro hijos, Ballesta se ha mantenido en el ejercicio de sus funciones hasta el final de su vida.